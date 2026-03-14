陸網安中心對OpenClaw發出預警：可能導致嚴重安全問題

▲OpenClaw被指存在安全風險。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家網絡安全通報中心13日晚間發佈《OpenClaw風險預警》，指OpenClaw存在較大安全風險，一旦被攻擊者利用，可能導致服務器被控制、敏感數據洩露等嚴重安全問題。

國家網絡安全通報中心提到，OpenClaw在架構設計、默認配置、漏洞管理、插件生態、行為管控等方面存在較大安全風險，一旦被攻擊者利用，可能導致服務器被控制、敏感數據洩露等嚴重安全問題。

國家網絡安全通報中心指出，OpenClaw採用多層架構，但是每層均存在設計缺陷。IM集成網關層可被攻擊者偽造消息繞過身份認證，智能體層可被多輪對話修改AI智能體行為模式，執行層與操作系統直接交互存在被完全控制風險，產品生態層遭投毒的惡意技能插件可批量感染用戶設備。

國家網絡安全通報中心提到，OpenClaw歷史披露漏洞多達258個，其中近期暴露的82個漏洞中，超危漏洞12個、高危漏洞21個、中危漏洞47個、低危漏洞2個，以命令和代碼注入、路徑遍歷和訪問控制漏洞類型為主，利用難度普遍較低。

國家網絡安全通報中心指出，OpenClaw智能體在執行指令過程中易發生權限失控現象，導致越權執行任務並無視用戶指令，可能會出現刪除用戶數據、盜取用戶信息、接管用戶終端設備等情況，造成重大經濟損失。

國家網絡安全通報中心建議，為了防範安全風險，使用OpenClaw應及時升級版本、優化默認配置、限制智能體執行權限、加強帳戶認證管理。