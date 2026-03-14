最帥風景！180cm空少返鄉務農「扛阿公招牌」　代父受獎成焦點

▲▼ 太保農民表揚大會亮點！180 公分「明星空少」吳政憲代父受獎 親和力爆棚成人氣吸票機 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義太保市今（13）日舉辦年度傑出農民表揚大會，表彰深耕土地的農政楷模。現場一位身型挺拔、外型亮眼的受獎代表意外引發轟動，他是曾任職知名航空十年、擁有「明星空少」稱號的吳政憲。此次他代表父親出席領獎，不僅展現青農接棒的傳承意涵，更因其 180 公分的模特兒身材與出眾氣質，被封為會場最帥風景，成為全場矚目焦點。

▲ 嘉義太保市今（13）日舉辦年度傑出農民表揚大會，明星空少吳政憲(後排左一)返鄉從農 代父受獎，180公分挺拔身型成全場焦點。（圖／記者翁伊森攝）

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1987 年生的吳政憲，在結束十年的國際航線服勤生涯後，毅然卸下光鮮制服，回到家鄉太保接手家族事業，現任「有量菓菜有限公司」市場開發部經理。他所經營的品牌「有量」，源自祖父「吳有量」之名，象徵「有氣量才有福分」的家訓。





▲吳政憲空少期間生活照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

代父受獎時，吳政憲感性表示，「父親一輩子與土地為伍，這份榮耀是對老人家辛勞的最佳肯定，身為兒子，能親自見證父親的榮譽，不僅是孝心的體現，更感受到接下家族農業重擔的責任」。即便換上輕便裝裝，他長年累積的專業氣質與高挑體格，仍讓莊重的表揚大會瞬間增添了追星氣息。

▲ 嘉義太保市今（13）日舉辦年度傑出農民表揚大會，明星空少吳政憲(後排左一)代父受獎成焦點。（圖／記者翁伊森攝）

吳政憲回鄉後不遺餘力投入社區服務，經常出現在地方宮廟與鄰里活動中，憑藉著「師奶殺手」般的陽光笑容與誠懇態度，迅速與鄉親打成一片。表揚大會現場，不少農友與母姐輩鄉親爭相與他合影，人氣直逼明星。鄉親們紛紛稱讚：「這位少年家不只人長得帥，態度又謙卑，真的是太保年輕人的榜樣！」

吳政憲除了致力於「有量農場」的農業轉型與市場開發，更在會中正式宣示未來將參選太保市代表。他強調，希望將空服員時期「以客為尊」的專業細膩，轉化為「以民為本」的基層服務態度。