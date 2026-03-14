賴清德提名徐錫祥任檢察總長　吳宗憲提「3要」：別替政黨辦案

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，咨請立法院行使同意權。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，對於檢察總長有「三要」，強調人民真正要看的，是新任檢察總長願不願公開承諾，並提出具體做法。

吳宗憲指出，現任檢察總長將於今年5月7日任期屆滿，總統已提名人選。對於檢察總長，他有三個要求。第一，要「不替任何政黨辦案」。檢察總長不是誰的「法律部長」，而是全體國民的檢察首長。不論藍綠白，不能選擇性偵查、不能看顏色辦案，有犯罪該辦就辦，該不起訴就要勇敢不起訴，而不是看政治風向決定案子的生死。

第二，吳宗憲指出，要「捍衛專業與自律」。他過去就是檢察官，他清楚，檢察體系不是沒問題，而是太少人願意起身清理門戶。 應公開究責、濫權起訴、偵查不公開、違反程序正義，不能永遠只用「內部調查」帶過，要讓人民看見檢察首長真的有在整頓風紀、保護認真辦案的檢察官。

第三，吳宗憲表示，要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」。羈押是最重的人身侵害，不該變成押人取供的工具；偵查不公開，也不該變成選擇性對媒體放話的遮羞布。他期待新的檢察總長，能帶頭要求，起訴前證據查清楚，偵查中嚴守偵查不公開，面對媒體風向不隨波逐流，不要讓被告的人身自由與名譽在「檢媒」的共生關係裡被預先判刑。

吳宗憲提到，總統已經提名了，他尊重提名權，但也請總統清楚地對國人交待，人民真正要看的，不是簡歷有多漂亮，而是新任檢察總長願不願意公開承諾這三件事，並提出具體做法。

吳宗憲強調，追求司法獨立曾經是民進黨的夢想，所以其黨綱的行動綱領中，也明文羅列其中，僅希望當權者能不忘初心，堅持前輩們的理念，為下一代留下最清明政治、乾淨美好的台灣。

