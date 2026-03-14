　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在哪

▲▼好市多799元兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取，引發網友不滿。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好市多799元兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，引爆會員們瘋搶。不過，有代購業者直接將桃園南崁店的現場貨源掃光，還在未結帳的情況下不准其他人拿，引起眾人不滿。事後代購業者的老公發文還原當下情況，並一一回覆網友疑惑，但他也強調，在沒有限購的情況下，買66盒錯在哪？

代購業者搶買化妝台「全部都我的」

[廣告]請繼續往下閱讀...

好市多近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。然而，卻有網友在社群上發文表示，有代購業者將「化妝台」放入推車後，阻擋他人拿取，且明明還沒有結帳，卻說這些東西「全部都我的」，讓現場顧客相當不滿。

事後，該代購業者的先生發文還原當時情況，透露他聽到太太（代購業者）跟大家說，自己已經跟店員訂好了，請大家不要拿她訂的化妝台。接著太太告訴他，說可以這麼做的店員是「隔壁攤的試吃阿姨」，但他怎麼想都覺得不合理，所以有嚴肅的告訴太太，這樣阻止其他人拿取，是不對的。不過無論如何，都還是很抱歉，造成現場民眾的火大。

先生建議好市多，熱門商品可限購

先生也在文中提到，太太總共拿了66個化妝台，且他們沒有打算退貨。雖然他不知道為什麼化妝台這麼熱門，但真心建議好市多，如果是熱門商品的話，未來可以考慮限購。

就有網友質疑，先生明知此舉不對，但最後還是幫太太搬了66盒回家嗎？也有網友直言，先生勸阻太太後，卻還是拿了66個去結帳？

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲▼先生認為若沒限購，為何不能買66盒？（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

先生反問：沒有限購為何不能買66盒？

先生對此回應，勸阻其他人拿架上的東西很腦殘，「但買66個玩具，是任何好市多會員的權益，誰先到誰先拿，也符合商場規範，我認為沒有不妥，拿66盒牛肉也行，您說是吧？」他強調，「按照商場規則，沒有限購的狀態下，為什麼不能購買66盒？錯在哪請告知。」

其他網友看到後則直呼，「她不阻止大家買，你們是能買到66盒喔？因果關係搞清楚」、「你們夫妻能買下66個化妝台並非因為沒限購，是靠你太太霸貨。你上句說霸貨不對，下句就心安理得接受霸貨的成果，果然和太太不是一家人不進一家門」、「你有沒有搞清楚你那66個是霸占來的，不要模糊焦點」、「你不覺得你很雙標嗎？阻止別人去拿玩具，然後轉頭說這是會員的權益」。

好市多已立即了解狀況

對於此次爭議，台灣好市多回應表示，針對該商品的供貨與購買情形，已立即了解庫存及現場銷售狀況，並將依實際銷售情形即時進行調整。同時，因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票
「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛
快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」
美國、多明尼加4強戰先發出爐！
柳賢振僅1.2局失3分　宣布從國家隊引退
藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀
全台大缺貨！「好市多化妝台」今起限購2組
搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他嘆00後玻璃心、月光、躺平「台灣沒救了」　網反嗆：上一代搞的

台大師奪女科學家新秀獎！曾待過台積電　勉學子：做眼神發光的事

爸爸也要備孕「肥胖會改變精子訊號」！醫：孩子健康輸在起跑點

搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在哪

充滿魔力！日本人愛上「台灣1傳統美食」　一票台人愣：這什麼

搶好市多化妝台！女代購道歉文「1句話」網更怒了：居然全推給她

明晨再一波低溫「最冷跌破10度」　下周大回溫飆30度

快訊／3縣市低溫特報！今晚明晨再冷一波「探10度以下」

全球油價漲　他一查3月底「飛日本機票漲6成」！旅日達人傻眼

獨／國籍航空「訂位服務費」齊漲　每航段最多增至30美元

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

他嘆00後玻璃心、月光、躺平「台灣沒救了」　網反嗆：上一代搞的

台大師奪女科學家新秀獎！曾待過台積電　勉學子：做眼神發光的事

爸爸也要備孕「肥胖會改變精子訊號」！醫：孩子健康輸在起跑點

搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在哪

充滿魔力！日本人愛上「台灣1傳統美食」　一票台人愣：這什麼

搶好市多化妝台！女代購道歉文「1句話」網更怒了：居然全推給她

明晨再一波低溫「最冷跌破10度」　下周大回溫飆30度

快訊／3縣市低溫特報！今晚明晨再冷一波「探10度以下」

全球油價漲　他一查3月底「飛日本機票漲6成」！旅日達人傻眼

獨／國籍航空「訂位服務費」齊漲　每航段最多增至30美元

太陽布克、格林雙槍爆砍65分無用　暴龍英格雷轟36分領軍4連勝

東京街頭大家都認出林家正　吉力吉撈笑看皮克敏娃娃：我比較瘦

巫苡萱發千份雞排慶勝韓　比賽潛伏在敵軍營中結果曝

女旅館墮胎嬰屍丟垃圾車！高大成：胎兒僅5月大　斥不尊重生命　

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

金門黨產案放棄上訴歸還國家！傳鄭麗文、陳玉珍不合　國民黨否認

捐1500包白米給弱勢　張智倫：送給大家的「白色情人節禮物」

游盈隆任中選會主委　林佳龍讚有權威：都跟胡佛做過選舉研究

無緣WBC向前看　李灝宇親口英文喊話：今年目標上大聯盟

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

【煮到變異形】60歲媽滷百頁滷到炸出來！女兒魔性笑聲笑全程XD

生活熱門新聞

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

鄧佳華又有新戀情！　女方身分外貌曝光

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

氣溫大怒神！　「一日2季」溫差超過20度

長榮航班重飛影片掀熱議　破61萬觀看

你再舔呀！　3菜花亂跑「手口並用」結果慘

14縣市低溫特報　急凍跌破10度

今晨4.9℃　16縣市冷爆不到6度

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在3縣市

搶好市多化妝台！她道歉文「1句話」網更怒

更多熱門

相關新聞

搶好市多化妝台！她道歉文「1句話」網更怒

搶好市多化妝台！她道歉文「1句話」網更怒

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，引爆會員們瘋搶。不過，有代購業者直接將桃園南崁店的現場貨源掃光，還在未結帳的情況下不准其他人拿，引起眾人不滿。事後本人道歉，並說自己不該聽負責試吃的阿姨的建議，做無腦的事情。只是不少網友看到這句話，便質疑她是在推卸責任。

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

好市多隱藏版福利！逛對時段「食物爽吃」

好市多隱藏版福利！逛對時段「食物爽吃」

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

關鍵字：

好市多化妝台掃貨代購道歉限購

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

台中女遭男友砍殺傷重不治　

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

陳天仁宣布結婚！

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

韓媒毒舌痛批：韓國棒球井底之蛙

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面