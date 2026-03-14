搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在哪

▲好市多799元兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，引爆會員們瘋搶。不過，有代購業者直接將桃園南崁店的現場貨源掃光，還在未結帳的情況下不准其他人拿，引起眾人不滿。事後代購業者的老公發文還原當下情況，並一一回覆網友疑惑，但他也強調，在沒有限購的情況下，買66盒錯在哪？

代購業者搶買化妝台「全部都我的」

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好市多近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。然而，卻有網友在社群上發文表示，有代購業者將「化妝台」放入推車後，阻擋他人拿取，且明明還沒有結帳，卻說這些東西「全部都我的」，讓現場顧客相當不滿。

事後，該代購業者的先生發文還原當時情況，透露他聽到太太（代購業者）跟大家說，自己已經跟店員訂好了，請大家不要拿她訂的化妝台。接著太太告訴他，說可以這麼做的店員是「隔壁攤的試吃阿姨」，但他怎麼想都覺得不合理，所以有嚴肅的告訴太太，這樣阻止其他人拿取，是不對的。不過無論如何，都還是很抱歉，造成現場民眾的火大。

先生建議好市多，熱門商品可限購

先生也在文中提到，太太總共拿了66個化妝台，且他們沒有打算退貨。雖然他不知道為什麼化妝台這麼熱門，但真心建議好市多，如果是熱門商品的話，未來可以考慮限購。

就有網友質疑，先生明知此舉不對，但最後還是幫太太搬了66盒回家嗎？也有網友直言，先生勸阻太太後，卻還是拿了66個去結帳？

▲▼先生認為若沒限購，為何不能買66盒？（圖／翻攝自Threads）

先生反問：沒有限購為何不能買66盒？

先生對此回應，勸阻其他人拿架上的東西很腦殘，「但買66個玩具，是任何好市多會員的權益，誰先到誰先拿，也符合商場規範，我認為沒有不妥，拿66盒牛肉也行，您說是吧？」他強調，「按照商場規則，沒有限購的狀態下，為什麼不能購買66盒？錯在哪請告知。」

其他網友看到後則直呼，「她不阻止大家買，你們是能買到66盒喔？因果關係搞清楚」、「你們夫妻能買下66個化妝台並非因為沒限購，是靠你太太霸貨。你上句說霸貨不對，下句就心安理得接受霸貨的成果，果然和太太不是一家人不進一家門」、「你有沒有搞清楚你那66個是霸占來的，不要模糊焦點」、「你不覺得你很雙標嗎？阻止別人去拿玩具，然後轉頭說這是會員的權益」。

好市多已立即了解狀況

對於此次爭議，台灣好市多回應表示，針對該商品的供貨與購買情形，已立即了解庫存及現場銷售狀況，並將依實際銷售情形即時進行調整。同時，因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。