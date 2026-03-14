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「好市多兒童梳妝台」今起限購2組　官方：全台缺貨

▲▼好市多「Hape梳妝台」線上限購兩組。（圖／翻攝好市多官網）

▲好市多「Hape梳妝台」已規定每人限購2組。（圖／翻攝好市多官網）

記者蕭筠／台北報導

好市多推出售價799元的兒童玩具「Hape梳妝台」近來引發爆搶爭議，好市多今日起祭出限購令，線上購物、門市皆規定每帳號限購2組，不過全台已售完待補貨。

好市多官網今日在該梳妝台頁面上加註，3月14日至6月14日期間每帳號限購2組，但目前缺貨中。《ETtoday新聞雲》記者實際詢問好市多，業者表示門市也規定每位會員限購2組，不過該款玩具於全台門市目前已經完售，「後續將再次進貨，並依實際銷售情形適時調整限購數量。」

▲▼ 。（圖／記者李依琳攝）

▲好市多「Hape梳妝台」已規定每人限購2組。（圖／翻攝好市多官網）

整起事件起因於有網友在社群發文，桃園南崁店現場出現疑似代購掃貨情況，一名女子將多組梳妝台商品放入推車，甚至在尚未結帳前阻擋其他顧客拿取，並聲稱「全部都是我的」，引發現場消費者不滿。有目擊者指出，當時還有一對夫妻想購買，但因商品被掃光，只能向年約2至3歲的小女兒表示「沒有了」。

相關貼文曝光後掀起網友熱議，不少人留言質疑「還沒結帳怎麼能說是自己的」、「憑什麼不讓別人拿」，也有人呼籲消費者不要向代購購買商品，希望藉此減少囤貨轉售的情況。

目前在部分拍賣平台上，原價799元的玩具梳妝台已出現加價轉售情形，價格多落在1000元至1100元之間。部分網友認為，若熱門商品未設購買數量限制，容易出現代購大量掃貨、轉售甚至賣不完再退貨的情況，導致一般消費者難以購買。

▲▼好市多化妝台被爆搶。（圖／網友提供）

▲好市多「Hape梳妝台」目前全台售完。（圖／網友提供）

被指控的女子則在Threads上發文道歉，坦言經過老公、家人朋友曉以大義，這次真的知道錯了，她沒有權利阻止任何人來購買，也不該影響大眾消費權益，為了表達歉意跟誠意，她將停止現有所有的網拍、代購，重新學習做人處事，「對不起，拜託大家原諒我當下的無知，及處理應對上的不妥，再一次向社會大眾說聲 ，對不起！」
 

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