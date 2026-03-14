李四川談年底選戰　嘆：還沒開打就被打到祖宗八代

▲李四川。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前主席朱立倫14日、15日舉辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請國民黨新北市長提名人李四川、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等分享治理經驗。現場有學生問到，今年選戰藍營如何打全體戰？李四川坦言，選舉好像沒有想得這麼簡單，因為選舉還沒開始，就已經被打到祖宗八代都被打出來了，而他也不會攻擊對手「這點我絕對不會做」。

藍營今日舉辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，活動尾聲一名政大新聞系學生問到，今年底選戰怎麼看？北北基桃如何打團體戰？蔣萬安先說，過往看到地方選舉一定是團體戰、跨縣市合作，基北北桃是一日生活圈，近期的市政推動都是四縣市一起考量，包括生生喝鮮奶也是跟新北合作，都更也是希望可以一起推出，因此，跨縣市的合作、支援一定是必要的。

蔣萬安說，他跟李四川已經共事快4年，兩個人非常有默契，對於台北、新北也有很多看法，短、中、長期也會有更密切的合作，兩人會為雙北市民找到痛點，一起合作。

李四川提到，他從政40幾年，一直有一個想法，他希望台灣選舉可不可以不要有負面選舉，以前也跟朱立倫說過，有沒有可能他只要參選不競選，參加選舉可以把過去的政績狀況向市民報告，同時也提出對城市的願景，不必一定要有很大的造勢活動、跑攤、花很多錢等。

李四川說，但是好像沒有想得這麼簡單，因為他現在還沒開始，就已經被打到祖宗八代都被打出來了，但他既然參選了，還是會出席活動，提出雙北重要的政策，讓新北經濟更好，而他也不會攻擊對手「這點我絕對不會做」。

