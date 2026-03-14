突刮強風！女騎士慘遭路邊床墊擊落　倒地再被自小客猛撞骨折

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區昨（13）日發生離奇交通事故！楊姓女子騎乘機車行經中壢區中華路時，路旁床墊被瞬間強風吹落至路上，楊女閃避不及被碰撞倒地，隨後同向自小客車撞上，導致楊女右手骨折、全身多處擦挫傷。網友直呼「太恐怖了吧！省道上耶」；中壢警消獲報到場處理，楊女被送醫治療，2人酒測值為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

中壢警分局指出，中壢交通中隊昨天下午1時許獲報，省道中華路一段發生交通事故，立即派員前往處理。經查62歲楊姓女子騎乘機車行經中壢區中華路時，疑遭路旁堆放床墊因強風吹至路上，楊女閃避不及碰撞後倒地，後方同向自小客車，由71歲黃姓男子駕駛自小客車發生碰撞。

▲桃園市楊姓女子昨天下午騎車行經中壢區中華路時，路旁床墊被瞬間強風吹落至路上，楊女閃避不及被碰撞倒地。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

警消到場後發現楊女右手骨折、身體有多處擦挫傷，員警實施酒測，雙方酒測值均為零，至於肇事原因仍待釐清。

網友直呼「真的太誇張了！看到隔壁社區亂丟彈簧床墊直接飛起來，砸到騎士，人當場倒地受傷。」還提醒大家，丟大型家具不是丟在路邊就沒事了！這種天氣風這麼大，彈簧床受風面積大就像風箏一樣，根本是路上的隱形殺手」，希望受傷騎士平安，呼籲當地管委會負起監督責任，不要等出人命才來檢討；「太恐怖了吧省道上耶」、「好險汽車煞車快，騎士也幸運命大，真的很可怕」。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾於道路旁放置大型物品或大型廢棄物時，務必妥善固定或避免置於路邊，以免因故掉落至車道影響交通安全。用路人行經路口及市區道路時亦應隨時注意前方路況並保持安全距離，以降低突發狀況造成交通事故之風險。

▲中壢警方到場處理，圖為事故現場。（圖／中壢警方提供）