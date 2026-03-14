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探索潮間帶生物夜間脈動！夜訪小野柳4月登場　祭早鳥優惠

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處所屬「小野柳自然教室」主辦的年度盛事——「夜訪小野柳」，正式宣布將於4月1日至10月31日登場。這項極具人氣的生態活動，邀請民眾在月光與海風的交織下，踏入黑暗中的海岸秘境，以全新的視覺與聽覺感官，深度領略大自然在夜間演繹的生命奧妙。

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

「夜訪小野柳」是一場將自然觀察與環境教育完美融合的感官饗宴。在專業解說員的引領下，參與者將穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動，並在靜謐的星空下傾聽浪濤與大地的低語，感受與白晝截然不同的海岸風情及生物樣貌。活動設計兼具知識性與趣味性，無論是親子家庭的生態啟蒙、親友間的探險旅行，或是對生態環境充滿熱忱的觀察者，都能在這座夜間的自然教室中，譜寫出一段專屬於台東海岸的難忘回憶。

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

為了回饋在地民眾並推動深度旅遊，東管處特別規畫了多元的優惠方案。活動費用原價每人200元，凡於活動前三天完成報名者即可享有150元的早鳥優惠。此外，活動更祭出「花東專屬優惠」，對象涵蓋花東地區居民、在地工作者、在學學生，今年更擴大優惠範圍，凡活動當天或前一日入住花東合法旅宿的遊客，皆可享有特定優惠資格。透過實質的回饋，希望能讓更多旅人與在地居民輕鬆走進大自然，共同見證東海岸的生態之美。

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

遊程內觀察攀爬圓須蟹。

在交通接駁方面，園區規劃了完善的汽機車停放空間供民眾使用，但為了響應永續低碳旅遊，東管處更推薦旅客搭乘大眾運輸工具前來。民眾可利用「台灣好行 8101D」（參考台灣好行官網）或公車抵達園區，也可善用園區內設置的共享單車站點，體驗沿著海岸線慢步騎行的愜意，讓抵達活動現場的過程也成為一場心曠神怡的旅途。這種友善環境的出遊方式，不僅能降低碳排，更能深度感受台東海岸的純淨空氣。

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

觀察白頜樹蛙。

「夜訪小野柳」活動將採取階段性開放預約，於每梯次舉辦前一個月開放網路報名。民眾可隨時關注「小野柳自然教室」臉書粉絲專頁掌握最新資訊，並透過連結完成報名程序，如有相關細節諮詢，可撥打服務專線 089-281238 洽詢。

▲▼在專業解說員的引領下，穿梭於奇岩異石之間，探索潮間帶生物的夜間脈動。（圖／東管處提供，下同）

觀察黃斑鐘蟋蟀。

小野柳自然教室長期致力於推廣環境保育，期盼透過這場夜間探險，讓守護自然的種子在民眾心中萌芽，邀請大家今年春夏與我們一起走進月光下的海岸，用實際行動支持生態永續。

報名連結：https://www.beclass.com/rid=305250a695c7156ce73c
 

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