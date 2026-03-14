藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌出席藍白共同願景發表會 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白今（14日）舉行共同願景記者會，外界關注第二階段政黨合作協議如何推動，民眾黨主席黃國昌說，兩黨將各推3名代表，以最大誠意針對具體內容跟文字共同磋商、擬定；至於競選團隊籌組甚至未來勝選後的小內閣人事等「深水區」，黃說，除了兩黨黨中央的基本原則性協議外，也必需尊重在地候選人聲音，「相信鄭麗文主席跟國民黨朋友們、民眾黨的夥伴們，大家都能發揮最高智慧做好安排」。

黃國昌說，今天兩個政黨各自邁出了勇敢的一步，相信在台灣民主史上，也會成為台灣民主聯合治理典範的一大步。黃指出，完成共同政策願景簽署後，第二階段就是政黨合作協議，事實上，政黨合作協議在聯合治理國外的經驗中，是一個非常嚴肅而且負責任的政治協議，象徵兩黨共同承諾。

「在共同政策願景之外，在選舉期間乃至於未來可能合作的形式，在政黨合作協議中，相信都可以達到共識、找到重要基本原則。」黃國昌表示，這禮拜已跟鄭麗文主席初步交換過意見，「大家對於聯合治理以及接下來選舉合作，有很多想法相同的地方」。

黃國昌指出，具體內容跟文字必須要本於最大誠意跟善意，進行兩黨共同磋商，「我跟鄭主席也達成共識，由兩黨各自推派3名代表，接下來會進行有關政黨合作協議具體內容跟文字的擬定」。

至於時間進程方面，黃國昌說，希望能有效率的進行，回應台灣社會的期待，但因為涉及到兩黨各自民主程序，必須要完成各自兩黨民主程序後，才會正式簽署，「雖然有期待，能不負主流民意的共同心願儘速進行，但具體時程比較沒有辦法以個人意見代表兩黨共同想法」。

但黃國昌強調，民眾黨本於最大誠意跟善意，完成共同政策願景的簽署，會積極繼續進行第二個階段政黨合作協議的擬定。

黃國昌說，政黨合作的重中之重，用最好的方式選出最強團隊，目前看到最好的方式的確是透過全民調方式。黃指出，全民調牽涉到進一步技術性的問題，還需要一些時間跟空間，要雙方共同坐下來，好好達成共識。

而針對未來若有參選人不服協議、執意參選到底，黃國昌說，既然簽了政黨協議，屆時若違反不遵守遊戲規則脫黨參選，民眾黨會有黨內紀律，「因為這從來不是任何個人的事情，說得大一點，這也不是個別政黨的事情，這攸關的是大家共同未來的發展、台灣前進方向的問題」。

媒體追問，未來協調出最強候選人後，競選團隊籌組甚至到未來勝選後的小內閣人事，是否也會納入政黨協議？黃國昌說，還沒有辦法百分之百報告細節，要尊重兩黨共同討論的過程。其他更深水區的問題，未來到各個地方的時候，除了兩黨黨中央的意見能有基本原則性協議，也必須要尊重在地候選人跟在地聲音，相信鄭麗文主席跟國民黨朋友們、民眾黨的夥伴們，大家都能發揮最高智慧，做出好的安排。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）