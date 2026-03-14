囚禁女兒900天亡！虎媽移屍「鹽水洗地」辯怕有細菌　法院斥荒謬

▲台中虎媽虐死女兒，近日想交保遭法院怒斥拒絕。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名詹女把親生二女兒活活囚禁900多天，只提供極少量飲食，把人虐死，案件引起社會矚目。近日詹女提出交保聲請，但法院發現她在發覺女兒可能死亡後，竟不撥打119，反而乾脆不給食物，直到屍臭味飄出，又開始搬動遺體，用鹽水洗地、噴芳香劑，理由是怕有細菌，遭法院斥責就是在滅證，毫無憐憫之心，說詞荒謬。

檢警先前調查，詹女手段惡劣，自從2023年1月就強行幫二女兒退學，把人關進房間內，且連枕頭、床墊都沒有，逼迫睡在冰冷的浴室內，門外還用電線綑綁在另一端，想從內部逃出幾乎不可能，且時間長達900多天、2年7月。

詹女每天只會提供少量飲食，例如2包菜粥、礦泉水，但是份量少到誇張，讓陳女體重掉到只剩下約莫30公斤。直到去年9月21日上午，詹女敲門沒得到回應，明知可能出事了，仍未開啟房門，讓女兒在裡頭孤單死亡，直到9月25日臭味飄出，才進入清理滅證，老公陳男也因毫不理會，雙雙遭起訴。

詹女在警詢時坦承，事發前一天（20日）有給食物，9月21日當天卻發現時無沒有開封，認為女兒已經過世了，卻因為害怕，加上不確定，才沒開門。但是詹女丈夫陳男供稱，詹女早就在家裡噴灑芳香劑、鹽水洗地板，顯然是早就發現女兒死亡發出屍臭，才想掩人耳目，詹女也坦承是。

法院說，即使其主觀上並不確定被害人是否業已因飢餓而死亡，但對被害人出現異常，被告卻不為任何查看或撥打119求救，只是冷漠的不再提供被害人食物，靜待被害人邁向死亡，詹女難推諉有殺人或凌虐致死主觀犯意。

中院指出，辯護人雖主張被告是基於衛生的目的而移動屍體並清理廁所，但陳女就在廁所內死亡，即為命案現場，在檢警採證前，任意移動或清理，均屬破壞犯罪現場的滅證，是眾所周知的道理。

中院表示，詹女警詢及偵查中所述，其於9月21日發現前一天中午所送食物，均未開封，而認為被害人已經死亡，不僅未報警處理，亦無任何查看被害人狀況的作為，而棄死者於案發現場於不顧，毫無悲憫之心，更於警方知悉本案之情形前，先行搬運屍體，清理現場，如此明顯的滅證行為，豈能以基於衛生考量作為搪塞的藉口，辯護人的主張，顯屬荒謬而無理由，駁回聲請。