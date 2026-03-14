充滿魔力！日本人愛上「台灣1傳統美食」　一票台人愣：這什麼

▲大多人會在煮湯時加冬菜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣小吃與在地調味料種類豐富，常讓外國旅客留下深刻印象。一名日本網友表示，最近在高雄第一次吃到傳統醃菜「冬菜」，一試成主顧，立刻愛上，拿來配吐司與美乃滋也很搭，直呼這根本是「有魔力的食物」。貼文曝光後迅速引發討論，不少台灣網友感到新奇，也掀起一波關於麒麟冬菜吃法的交流大會。

日本網友一吃就著迷



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日本網友在Threads發文，自己第一次在高雄吃到麒麟冬菜，吃過之後相當喜歡，甚至形容它是「充滿魔力的食物」，以往在台北生活，完全不知道這項美食，也希望大家能推薦更多吃法。他分享，「我今天是用吐司＋美乃滋＋冬菜一起吃的！怎麼會這麼好吃呢。」

一票台灣人都不知道麒麟冬菜

貼文曝光，許多台灣人不知道麒麟冬菜，「身為台灣人，這到底是什麼東西？我怎麼沒看過」、「台灣人都沒看過的東西，居然被日本人推爆」、「看照片還以為是漿糊」、「身為一個台灣人...我連這是什麼都不知道，還以為是什麼藥膏的罐罐」、「這款冬菜只有在南部有，北部應該很少吧？」

此外，還有一票網友驚呼，麒麟冬菜大多是拿來入湯提味，幾乎沒想過還能和吐司、美乃滋搭在一起，「我活了50幾年，第一次聽到這麼奇葩的吃法，是我對冬菜這東西了解不夠深入，還是日本匠人的心態打破了冬菜的極限」、「高雄人第一次聽到冬菜喇美乃滋，還給我抹吐司」。

還有老饕分享食譜，「蘿蔔排骨湯我家都會加這個！超級香」、「煮鹹豆漿，除了基本的白醋、醬油，我會看當下心情放蝦皮、菜脯、酸菜或冬菜點綴去調不同口味的鹹豆漿」、「鵝肉高湯煮雞絲麵或冬粉，加鮮肉大湯圓、茼蒿、白胡椒粉、冬菜與香油」、「煮完水餃的水，加入冬菜、一點鮮味炒手，再灑上一點胡椒與芹菜珠，最後點上香油，會嚐到庶民的幸福滋味」、「台灣最常吃法都是放在鴨肉冬粉裡」、「煮餛飩湯，冬粉，米粉時都可以加一點」。