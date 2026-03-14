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美軍轟炸哈爾克島！　伊朗：鎖定「美商持股石油設施」報復

▲▼ 伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

▲哈爾克島處理了伊朗全國約90%的原油出口。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普宣布美軍已擊中伊朗關鍵的哈爾克島（Kharg Island）軍事目標，此舉徹底點燃德黑蘭怒火。伊朗軍方隨即發表強力聲明，警告任何針對其石油與能源基礎設施的攻擊，都將引發報復性打擊，且報復目標將鎖定中東區域內「美商持股」或與美國合作的石油設施。

伊朗怒嗆：鎖定美商持股設施報復

根據伊朗官媒報導，德黑蘭「哈塔姆安比亞」（Khatam al-Anbiya）軍事指揮總部於當地時間14日上午發布聲明。聲明中強硬表示，只要伊朗的石油或能源命脈遭受任何攻擊，軍方將立即對該區域內由石油公司擁有、且含有美國股份或與美國有合作關係的設施展開報復行動。

這項警告緊隨川普（Donald Trump）的聲明而來。川普稍早宣布，美軍已摧毀哈爾克島上的軍事目標，並威脅如果伊朗繼續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美軍下一步將直接對準該島的石油基礎設施。

專家憂：油價恐面臨「失控」危機

針對美軍空襲行動，美國陸軍退役准將金米特（Mark Kimmitt）向CNN表示，美軍空襲伊朗最關鍵的原油出口終端站，已顯著拉高了戰爭風險。他指出，目前的戰略已從「剷除軍事目標與政權」，演變成「試圖切斷國家的經濟命脈」。

金米特分析，美方目前將哈爾克島視為「人質」，意在強迫伊朗放行荷姆茲海峽的船隻；但他也提出嚴峻警告，一旦石油設施真的被炸，伊朗絕對會反擊中東其他的能源基礎設施，「到那個地步，全球油價將會徹底失控」。

哈爾克島地位關鍵　伊朗揚言「拋棄克制」

哈爾克島位於伊朗海岸線外，雖然長度僅約5英里，卻處理了伊朗全國約90%的原油出口，戰略價值極高。在開戰的前兩週，該島原本保持完好，直到川普週五晚間宣布「徹底摧毀」島上所有軍事目標。

面對美軍步步進逼，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）先前已發出最後通牒，強調若美國對波斯灣境內的伊朗島嶼採取任何侵略行為，德黑蘭方面將會「拋棄所有克制」進行回擊。

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