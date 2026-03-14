《角頭》監製父親逝世...3百好友致意　60警維安逮2通緝犯

記者邱中岳／台北報導

電影《角頭》監製張威縯的父親在13日中午舉辦告別式，警方日前就獲悉張威縯交友廣闊，所以當天有許多江湖人士到場致意，所以警方也動員60名警力到場，並且事前告誡、約制，不得明示、暗示以幫派名義參加，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入，防制幫派舉辦公開活動。

知名電影《角頭》系列的張威縯，在13日替父親舉辦告別式，因為張在年輕時就在北市中山區活動，並且與各幫派成員頗有交情，因為做事圓滑、且又會想方設法解決問題宛如變魔術一般，因此在中山區被取名「魔術宏」，但後期轉戰影視圈，並擔任電影監製。

▲電影《角頭》監製張威縯，在13日替父親舉辦告別式，超過3百名好友到場悼念。（圖／記者邱中岳翻攝）

張威縯父親離世，家屬在北市懷愛館舉辦告別式，警方也接獲情資，當天會有多數具有幫派背景的成員前往致意，所以也動員60名警力到場維護秩序，並在會場出入口、周遭執行攔檢、盤查，警方共計整場告別式盤查超過3百名到場人士。

警方在盤查過程中查獲2名通緝犯，分別為詐欺、妨害自由通緝，事後也依規定將人帶回偵訊，訊後分別解送相關單位歸案，警方也表示，對於靈堂內告別常儀及禮法活動，均表示尊重，惟仍須對可能發生之脫序或違法行為，進行強勢執法。