父女戀破局！惡男割喉殘殺小女友　一夜未眠「神情恍惚」移送中檢

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市豐原區13日深夜傳出一起割喉情殺案，62歲的傅男與交往十多年、小20歲的女友紀女(42歲)因頻繁發生爭吵，2人遂於車內談判分手，未料傅男竟情緒失控，掏出預藏的刀具猛力劃過紀女頸部，導致紀大量失血身亡；傅男再犯下殺人案後，還開車載屍前往3公里外的派出所投案，今(14日)上午警方完成初步偵訊後，將傅移送台中地檢署複訊，全案正進一步偵辦中。

警方調查，傅男雖無幫派背景，但來頭不小，曾捲入2004年台中耕讀園槍案，腹部中槍後幸運存活，未料22年後傅男竟因感情糾紛犯下殺人案。

據了解，傅男與紀女交往十多年，但由於2人年紀相差20歲，價值觀、生活習慣完全不同，因此頻繁發生爭吵，13日晚間2人相約談判分手，傅男開著載著紀女往豐原方向行駛，並隨意停在一處空地，隨後紀女提出分手要求，傅男不從，情緒激動抽出預藏的刀具朝紀女頸部劃過，鮮血當場大量湧出，染紅副駕駛座，隨後傅男冷靜開著載著垂死的紀女前往派出所投案。

警方見到紀女時已經沒有呼吸心跳，雖緊急將其送往醫院搶救，惟傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治死亡。而自首的傅男當場遭到警方逮捕，據了解，警方未進行夜間偵訊，直到今早才製作筆錄，而傅男在犯下殺人案後一夜未眠，上午依殺人罪移送中檢時神情恍惚，拒絕回答媒體問題。