酒駕4犯辯「誤食薑母鴨」　駕駛求情仍吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）先前已有3次酒駕紀錄，去年7月第4次被抓到酒駕，但他辯稱自己已經戒酒，這次只是因為誤食薑母鴨，若入監服刑，恐怕會導致家庭崩解，所以希望能獲得易刑的機會。不過，高雄地院法官審理之後，沒有採信阿強的說詞，並裁定駁回聲明異議。

▲阿強辯稱自己是誤食薑母鴨，並非故意酒駕。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強表示，他去年4月出監之後就開始戒酒，接著結婚，然後一直兢兢業業工作，同年7月因誤食薑母鴨被查獲酒駕，酒測值僅0.25，他真的不是故意飲酒作樂或酒駕，由於家人需要他照顧，若入監服刑，恐怕會讓家庭崩解，這才決定向法院聲明異議。

不過，高雄地院法官指出，經查，阿強在本案發生之前，已有3次酒駕紀錄，他2025年4月初才出監，結果同年7月就犯下本案，因而被法院判處有期徒刑6個月，併科罰金2萬元。

法官認為，執行檢察官裁量時，阿強有具狀陳述意見，檢察官仍認為他應入監執行，否則難以維持法秩序，也難收矯正之效，這部分與事理相符，難認有任何違反正當法律程序、比例或最後手段性原則的情況發生，也沒有逾越法律授權、專斷等濫用權力等事情，並無違法或指揮不當之處。

此外，由於現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，縱使阿強真的有家庭、經濟困難等因素存在，也難認屬於易刑處分的正當事由。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並裁定駁回，全案仍可抗告。

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