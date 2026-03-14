彰化透天厝「紙箱塞爆」竄大火　機警少年帶家人爬雨遮逃生

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉13日晚間發生一起驚險住宅火警，一棟四樓透天厝突然從一樓竄火，由於屋內外堆滿大量紙箱等可燃物，通道狹窄僅容一人通過，火勢迅速竄燒，當時屋主妻子及一對兒女3人受困屋內，所幸16歲兒子機警發現濃煙，及時呼喊家人，並從二樓遮雨棚爬到隔壁求救，才未造成人員傷亡。

▲彰化大村鄉民宅堆滿紙箱竄大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大村鄉民宅堆滿紙箱竄大火，消防挺進搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起火災發生在13日下午5點58分，地點位於大村鄉中正西路。消防局獲報後，立即派遣大批人車前往救援，總共出動11輛消防車、2輛救護車，以及26名消防人員和5名義消。

據悉，消防隊到場時，當時屋內有53歲趙姓女屋主、17歲的女兒和16歲的兒子。裝置在2樓的住警器發出鳴叫聲，兒子在第一時間發現一樓冒出濃煙，察覺失火後，趕緊在二樓呼喊示警，並打電話報案，隨後與姐姐及媽媽利用屋外遮雨棚，冒險攀爬到隔壁臨宅逃生，過程相當驚險。

▲彰化大村鄉民宅堆滿紙箱竄大火，消防搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防人車於6點14分抵達現場，迅速佈署2條水線進行搶救。由於一樓堆積大量紙箱等雜物，不僅助長火勢，也增加救援難度。所幸並未延燒到其他樓層，也未造成人員傷亡。大村清潔隊員們晚上7點多才剛完成垃圾收運工作，便立刻派隊前往，運用抓斗車協助到晚上10點清理出一整車的廢棄物。

▲彰化大村鄉民宅屋內堆滿紙箱竄大火，通道僅容一人通行。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局藉此案例呼籲民眾，家中切勿堆放大量如紙箱、舊家具等可燃物，否則一旦發生火災，不僅火勢會迅速蔓延，產生劇毒濃煙，更會嚴重阻礙逃生路線與消防救援，不僅危及自身與家人生命安全，甚至可能觸犯公共危險罪。提醒民眾務必保持家中逃生動線暢通，定期清理不要的物品，並安裝住警器，才能確保居家安全。

▲彰化大村鄉民宅堆滿紙箱竄大火，清潔隊清理3小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）