搶好市多化妝台！女代購道歉文「1句話」網更怒了：居然全推給她

▲好市多799元兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，引爆會員們瘋搶。不過，有代購業者直接將桃園南崁店的現場貨源掃光，還在未結帳的情況下不准其他人拿，引起眾人不滿。事後本人道歉，並說自己不該聽負責試吃的阿姨的建議，做無腦的事情。只是不少網友看到這句話，便質疑她是在推卸責任。

代購業者搶買化妝台「全部都我的」

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好市多近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。然而，卻有網友在社群上發文表示，有代購業者將「化妝台」放入推車後，阻擋他人拿取，且明明還沒有結帳，卻說這些東西「全部都我的」，讓現場顧客相當不滿。

先生、本人都道歉，一句話引質疑

事後，該代購業者的先生發文還原當時情況，透露他聽到太太（代購業者）跟大家說，自己已經跟店員訂好了，請大家不要拿她訂的化妝台。接著太太告訴他，說可以這麼做的店員是「隔壁攤的試吃阿姨」，但他怎麼想都覺得不合理，所以有試圖勸阻，不過無論如何，都還是很抱歉，造成現場民眾的火大。

▲本人道歉了。（圖／翻攝自Threads）

該名代購業者也在底下回覆，她真的知道錯了，她糊塗的認為，「那位負責試吃的阿姨也屬於好市多的正式員工」，所以聽從對方建議，做了無腦的事情，為了表達誠意，她會停止網拍代購，也重新學習做人處事，請大家原諒她的無知和處理應對上的不妥。

不過有網友看到後，卻忍不住質疑，「我想問，意思是試吃阿姨害你做了那麼無腦的事情嗎」、「居然全部推給旁邊的試吃阿姨，道歉聲明超級好笑」、「你們家代代不容易，人家阿姨打工容易喔？現在是想把風向帶去試吃阿姨那，害她沒工作嗎」、「這道歉文看完第一段就只覺得拿阿姨出來擋槍，來合理化自己的道德觀」。還有網友說，「我是覺得你閉嘴，讓你老公出來滅火就好。你不要再說話了，真的」。

事後先生也回覆網友，他沒有要把責任推給阿姨，她們都是好心幫忙，只是來龍去脈應該說清楚。他也強調，錯的是太太沒有判斷對錯的能力，然後還用錯誤的方式應對。