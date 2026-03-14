笨賊不甘心愛車被查扣！翻牆進警局開走藏墓園　這下慘了

▲林園分局中庄派出所 。（圖／翻攝自Google map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓男子行竊時因偷拆零件失手，嚇得連代步車都不要了，任由警方將車扣押回派出所，怎料他越想越不甘，隔日天未亮就揪友直奔警局翻牆偷車，潛入派出所停車場，用備用鑰匙大喇喇將車開走，隨後還神祕兮兮地將車藏進墓園，最後還是被逮，法官認為他法治觀念偏差，公然挑戰警察權威，依妨害公務等罪判他9月徒刑。

判決指出，這名余姓男子去年3月深夜，帶著螺絲起子與同夥四處尋找獵物，鎖定一輛廢棄車輛正準備動手拆零件時，卻被路過車主一聲大喝「你在幹嘛！」余男驚覺東窗事發，嚇得顧不得自己的車子還停在現場，跟同夥拔腿就跑。

警方獲報後，將這輛遺留在現場的「犯案工具」拖回林園分局中庄派出所後方停車場，列為證物扣押。

沒想到余男不甘車子被扣，隔天清晨5點多，竟拜託李姓友人載他前往派出所，余男趁四下無人，俐落地翻牆潛入警局後方，拿出備用鑰匙發動引擎，在警察眼皮底下直接把車開走，並將車一路騎往仁武區隱密的「獅林山墓園」藏匿，隨後由友人接應逃離。

直到員警巡視時驚覺「車子人間蒸發」，調閱監視器後才傻眼，沒想到竟有人敢在太歲爺頭上動土，循線將余男逮捕送辦。

高雄地院審理時，余男坦承犯行，但開車接應的李男卻狂甩鍋，辯稱「我只是單純載他，不知道他要去偷車！」但法官調閱監視器發現，李男清晨載余男去警局後方的死巷，事後又大老遠跑去荒涼墓園載人，「這行程顯然不單純」，認定李男就是幫助犯。

法官認為，余男已有竊盜前科，這次不僅帶凶器偷東西，更公然潛入警局偷回證物，簡直視法律為無物，依共同攜帶兇器竊盜未遂罪、隱匿公務員掌管物品罪判處9月；而那位「講義氣」的損友李男也被判刑4個月，均可易科罰金，全案可上訴。