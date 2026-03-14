台大師奪女科學家新秀獎！曾待過台積電　勉學子：做眼神發光的事

▲台大醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬（左二）獲得第19屆「傑出女科學家獎」，台大藥學系助理教授程吉安（右二）、陽明交大生科系助理教授袁維謙（左一）獲得「新秀獎」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大藥學系助理教授程吉安，從台大化學所畢業後，跨越生醫工程與臨床應用，還短暫在台積電任職，這些跨領域經歷讓她在科學研究時能以不同角度看待問題，也獲得今年台灣女科學家新秀獎，成為跨領域學習最佳案例。她勉勵年輕學子，找到「做了會眼神發光的事情」。

邁入第19屆的「台灣傑出女科學家獎」，被譽為台灣女性諾貝爾獎，也是台灣唯一表揚女科學家卓越貢獻而設置獎項，盼透過獎項啟發年輕女性投入科學、勇敢追夢。今天舉行頒獎典禮，台大醫學院分子醫學研究所講座教授張智芬獲得最高榮譽「傑出女科學家獎」，台大藥學系助理教授程吉安、陽明交大生科系助理教授袁維謙獲得「新秀獎」。

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面對社會快速變遷，大學也越來越強調跨領域學習。拿到今年新秀獎的程吉安，先取得台大化學系、化學所學位，後來到美國取得生物工程博士，甚至還曾短暫在台積電工作一個月，也曾在專利業工作做了兩年，但在探索旅途中，發現學術研究才是讓她「眼神發光」的熱愛，後來進入台大藥學系任教，但上述跨領域的經歷成為她研究的養分與能量，也是跨領域最佳的案例之一。

▲台大藥學系助理教授程吉安獲得女科學家「新秀獎」。（圖／記者許敏溶攝）

程吉安活躍在奈米生醫與精準醫療研究領域，帶領研究團隊建立首套外體功能轉譯平台，針對腫瘤來源胞外體（EV，又稱外泌體）面臨的「稀缺性、高異質性」等兩大挑戰，提出整合策略，並成功應用在癌症臨床檢體，打造可臨床轉譯的癌症奈米平台。

程吉安也以自身經歷勉勵年輕學子，人生是曠野非軌道，要勇於探索、刪除不適合選項，不必一次就找對方向，要留下那些能讓自己眼神發光的事情，而跨領域的資歷，讓自己在投入研究時，能以不同角度看待問題，後來的成果都是「全力以赴」的副產品。