台大雲林分院辦外傷救護研討會　多國專家齊聚共議急難應變策略

▲台大醫院雲林分院14日舉辦醫療研討會，多國急重症與災難醫學專家，及國內醫療、消防與公衛領域代表，探討外傷、緊急醫療救護體系與災難應變策略。（圖／主辦單位提供）

記者莊智勝／雲林報導

台大醫院雲林分院為慶祝改制22週年，今（14）日於國立虎尾科技大學第三校區圓形國際會議廳舉辦「改制22週年慶國際學術研討會—國際外傷救護與韌性醫療新進展」。本次研討會邀集來自韓國、日本、菲律賓、泰國、新加坡等國的急重症與災難醫學專家，以及國內醫療、消防與公共衛生領域代表齊聚雲林，共同探討外傷醫療、緊急醫療救護體系（EMS）與災難應變策略，為建構更具韌性的醫療防護網提出前瞻建言。

台大醫院雲林分院自改制以來已邁入第22年，從早期肩負補足地方醫療資源不足的使命出發，逐步發展為中南部重要的急重症與外傷醫療據點。隨著極端氣候、重大災害與大型傳染病風險增加，以及台灣邁入超高齡社會，醫療體系面臨更複雜的挑戰。如何在重大事故或災難發生時維持醫療運作、迅速恢復服務量能，並與院前救護系統緊密銜接，已成為全球醫界關注的重要課題。

開幕儀式中，衛生福利部部長石崇良、醫事司司長劉越萍及內政部消防署署長蕭煥章亦特別透過預錄影片致詞祝賀，肯定台大醫院雲林分院長年深耕急重症醫療與災難應變體系，並對醫院持續提升醫療韌性、守護民眾生命安全的努力表達支持與期許。台大醫院院長余忠仁亦親自出席與會，展現對雲林分院發展的高度重視。

▲台大雲林分院院長馬惠明表示，雲林分院長期致力於強化急重症醫療與外傷救護體系，並與消防及院前救護單位建立緊密合作。（圖／主辦單位提供）

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，面對氣候變遷、重大災害與公共衛生事件等多重挑戰，醫療體系除了具備專業救治能力外，更需要建立具備高度「韌性（Resilience）」的醫療系統，使醫院在危機情境下仍能維持運作並迅速恢復醫療量能。雲林分院長期致力於強化急重症醫療與外傷救護體系，並與消防及院前救護單位建立緊密合作模式，持續提升區域緊急醫療應變能力。

馬惠明指出，為強化國家關鍵基礎設施與醫療體系的災害應變能力，台大醫院雲林分院於11日舉辦「2026城鎮韌性演習醫院應變示範桌上模擬演練」，結合中央、地方政府與區域醫療體系共同參與。透過跨機構協作與情境推演，驗證重大災害情境下醫療體系的應變機制，並強化區域醫療聯防與指揮協調能力，演練過程順利、成果豐碩，亦獲與會單位與各界肯定。

他進一步表示，在智慧醫療與創新應用方面，台大醫院雲林分院近年積極導入5G與AI技術，發展「無牆化行動急診室」概念，結合院前救護與遠距醫療照護，打造即時連線的智慧救護系統。醫院並與雲林縣消防局及衛生局密切合作，透過雲端生命徵象監測、遠距影像與資料傳輸等技術，使醫療團隊能在病患送醫途中即時掌握病況並提供醫療指導，大幅提升急救效率，也讓偏鄉民眾能更快速獲得醫療支援，相關成果更協助雲林縣入選國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF）全球智慧城市 Top 7。

本次研討會的國際講者陣容亦相當堅強。韓國首爾大學醫學院急診醫學科宋慶準（Kyoung Jun Song）教授分享泛亞洲外傷流行病學與緊急醫療救護體系在外傷醫療中的角色；日本大分大學醫學部安部隆三（Ryuzo Abe）教授介紹日本在天然災害醫療應變與整備方面的經驗，並分享大分大學醫院在自然災害應變的實務做法；菲律賓南菲律賓醫學中心急診創傷與重症研究所所長Ben Valdez則探討外傷急診治療的新進展，以及急診緊急開胸手術在創傷救治中的應用。此外，也有來自泰國與新加坡的專家參與專題討論與交流。

國內專家則分享多項重要議題，包括無國界醫生（MSF）在戰傷醫療中的臨床經驗與實務守則、台灣院前輸血制度的發展歷程與未來展望，以及打造韌性醫療體系的國家策略方向。研討會亦探討醫院手術醫療韌性建置與醫療設施地下化規劃，從醫療硬體與運作層面思考如何在重大災害或突發事件中維持醫療系統穩定運作，為國內醫院未來在防災與持續營運方面提供重要參考。

台大醫院雲林分院表示，此次國際學術研討會不僅是改制22週年的重要里程碑，也是促進國際醫療交流的重要平台。未來將持續結合智慧醫療科技、急重症醫療體系與跨機構合作，強化整體緊急醫療救護網絡，打造更具韌性的醫療環境，為雲嘉南地區及全台民眾建立更安全、更可靠的生命守護體系。