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傳賴清德4月出訪友邦　林佳龍證實收到史瓦帝尼邀請：按程序評估

▲▼外交部長林佳龍於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等七國共八位國會議員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德自2024年上任，僅在前年11月出訪我國太平洋友邦，今年4月是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，傳出賴清德可能出訪我國在非洲唯一友邦，外交部也證實已經收到史國邀請。外交部長林佳龍今（14日）受訪時說明，我國有收到史瓦帝尼邀請函，會按照程序評估，如果有決定，再由總統府對外說明。

媒體詢問，中國去年8月標下史瓦帝尼一個水庫的案子，想要挖我邦交，目前台史關係還好嗎？林佳龍回應，我國現在透過榮邦計畫，在史國有一個非常大的戰備儲油槽新建。不但在預算內，也都按照期程在進行，史瓦帝尼也舉國支持。

林佳龍透露，至於水庫的計畫是國際標，包括國際銀行所資助的計畫，並不會影響邦誼。我國透過榮邦計畫也推動醫療教育、人力建構、產業創新的園區，也期待在最近成果能夠展現給各界。

對於賴清德可能親自出訪史瓦帝尼，林佳龍回應，今年是史瓦帝尼恩史瓦帝三世登基40週年、建國55年，是一大盛會，他們有邀請各國的元首跟代表，我國也有收到邀請函，會按照程序評估，如果有決定再由總統府對外說明。

總統府發言人郭雅慧回應，剛剛外交部長林佳龍有對大家進行說明，確實外交部已經收到了來自史國的邀請，非常謝謝邀請，在既定程序當中，外交部會做充分的評估，有結果的話也會再向大家進行報告。

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