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明晨再一波低溫「最冷跌破10度」　下周大回溫飆30度

▲▼羽絨衣,遊客,旅遊,圍巾,圍脖,毛帽,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天清晨局部地區低溫可能跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團和輻射冷卻發威，今天(14日)清晨最低溫出現在新竹關西，僅4.9度，白天氣溫回升，不過明天清晨桃竹苗仍有局部10度以下低溫。下周一、下周二東風挾帶水氣，北海岸、大台北山區、東部、恆春半島有零星雨，下周三南部局部高溫可上看30度，下周五鋒面和東北季風接力，北部和東部降雨機率增加。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天清晨在大陸冷氣團、輻射冷卻影響下，許多地方低溫落在12度或10度以下，局部最低溫甚至不到6度，白天隨冷空氣減弱，各地氣溫回升，在太陽照射下，高溫可回到20度以上。

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鄭傑仁指出，明天清晨仍有局部10度以下低溫，後續風向轉偏東風、東南風，各地溫度回升，迎風面的東半部有降雨機會，西半部多雲到晴為主，下周五天氣將再有轉變。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫分布及日夜溫差示意圖。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，今晨台南以北、東半部許多地方出現12度以下低溫，近山區局部空曠地區及花東縱谷皆有10度以下低溫，最低溫出現在新竹關西，低溫僅4.9度，其他包括苗栗頭屋6.4度，桃園大溪7.8度，花蓮壽豐低溫8.3度。鄭傑仁指出，明天清晨低溫將略回升，不過桃園、新竹、苗栗仍有局部10度以下低溫。

今天白天在太陽照射下，各地高溫在20度以上，北部、中部約22到25度，東半部20到24度，南部的台南約24到25度，高屏26到27度，白天舒適溫暖，清晨夜晚偏冷，日夜溫差大。

未來一周溫度趨勢方面，鄭傑仁說，中南部未來幾天氣溫回升，不過明天溫差可達10度以上；下周三、下周四環境轉偏東南風，高溫普遍可到26度，局部甚至可至28度到30度，北部、東半部明後兩天氣溫略回升，風向轉偏東風，雲量增加，東部高溫維持22度，北部、宜蘭溫度也稍回升；下周五東北季風增強、鋒面南下，北部溫度會再下降。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

降雨分布趨勢上，鄭傑仁指出，明天晴到多雲，因環境轉偏東風，東半部有零星降雨；下周一、下周二東風帶來較多水氣，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，西半部晴到多雲。

下周三、下周四轉偏東南風，花蓮、台東、恆春半島、竹苗山區有零星降雨，其他地方多雲到晴。

鄭傑仁提醒，下周五天氣將出現變化，鋒面南下、東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，竹苗山區也有降雨機會。

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