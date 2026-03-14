女兒餓到偷廚餘！虎媽臉寫「小偷」逼上學　虐死人想交保被打臉

▲台中大甲虎媽虐死女兒案，詹女已經遭到起訴，近日請求交保遭拒絕。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市詹姓婦人把二女兒囚禁長達900多天，將人活活虐死，遭檢方以拘禁致死罪起訴。近日詹女提出交保聲請，更多案情內幕也曝光。詹女把女兒房內的冷氣關閉，又只提供小學生份量的飲食，甚至自己坦承，曾因為女兒小學時過度飢餓，偷人食物、撿廚餘吃，詹女就在她臉上寫「小偷」，再送去學校，因此遭兒少通報。

虐待囚禁女兒900天

檢警先前調查，詹女手段惡劣，自從2023年1月就強行幫二女兒退學，把人關進房間內，且連枕頭、床墊都沒有，逼她睡在冰冷的浴室內，門外還用電線綑綁在另一端，想從內部逃出幾乎不可能，且時間長達900多天、約2年7月。

詹女每天只會提供少量飲食，例如2包菜粥、礦泉水，但是份量少到誇張，讓陳女體重掉到只剩下約莫30公斤。直到去年9月21日上午，詹女敲門沒得到回應，明知可能出事了，仍未開啟房門，讓女兒在裡頭孤單死亡，直到9月25日臭味飄出，才進入清理滅證，老公陳男也因未加阻止，雙雙遭起訴。

虎媽想交保 大女兒要照顧

詹女近日提出交保聲請，強調當初清理浴室不是為了滅證，是因為遺體放置多天、產生臭味跟細菌，造成衛生不佳衍生疾病，並非要掩蓋犯行。詹女坦承大部分犯行，唯一不認罪就是女兒死亡與自己的行為有關，強調自己沒有滅證可能。

詹女說，自己是家庭主婦，還有一個女兒要照顧，無資力跟管道逃亡，也不可能跟丈夫陳男串證，在羈押期間反思，已經深感悔悟，願意坦然面對司法，請求交保。

法院嘆死者如動物毫無尊嚴

台中地方法院指出，詹女在警詢時坦承說：「每天拿兩餐的量給女兒，事發前一天也是如此，隔天敲房門沒有反應，覺得他可能過世了，所以沒有準備吃食。平常食物都是用塑膠袋裝，沒有餐具，床墊被我翻起來，沒有枕頭跟床鋪，只有鋪棉被給他睡，門鎖被我鎖住，鑰匙在我身上。女兒曾偷跑出來拿東西吃，我有打她。」

地院認為，依照詹女所述，詹不僅長期將女兒拘禁在房間或房內廁所，甚至食物僅用塑膠袋裝，無餐具可用，讓被害人猶如原始人類或動物，以手拿取食物進食，毫無尊嚴可言，足認是長期凌虐。

又根據法醫師解剖報告指出，死者陳女幾乎沒有皮下與內臟脂肪，器官重量明顯不足，且腸胃裡沒有內容物，最有可能是飢餓或營養不良死亡。就警方在現場發現少食物數量而言，是無法滿足一個小學生所需的熱量，更何況陳女是成年人。

死者從小飢餓偷食物 虎媽竟額頭寫小偷

不只如此，死者陳女早在就讀國小時，曾因為在校偷取他人食物或是撿拾廚餘，用簽字筆在女兒額頭寫上「小偷」二字，再讓女兒去上學，遭受異樣眼光，馬上遭學校通報兒少案，當時兒少通報表還寫著：「個案在校違規多次是偷取食物，食量較大，可能是過去家長限制飲食，孩子說看到食物就有衝動想拿。」

中院說，顯見陳女自小就非食量少之人，卻遭詹女故意限制飲食，甚至是廚餘也不在乎，詹女讓陳女長期處於飢餓痛苦，最終營養不良而亡。

中院詢問檢方後認定，詹女在家中是權利支配者，有高度可能影響證人，有相當理由逃亡、滅證、串證之虞，且詹女凌虐致死罪嫌重大，聲請具保無理由而駁回。