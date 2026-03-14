　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：國民黨政府來台　對待台灣人民比殖民統治的日本還差

▲▼總統賴清德出席外交部春宴。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（14日）出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會，他致詞時細數台灣民主發展的歷史，過程中，賴也提到，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。賴也強調，國家絕對不能走回頭路，為了因應中共武力威脅，相較日本1年1.8兆、韓國1,4兆，我國政府提出8年1.25兆國防預算，台灣的經濟成長絕對負擔得起。

賴清德表示，總統直選，三大意義。第一、主權在民。人民是國家的主人，是總統的頭家啦。人民可以決定由誰來領導國家。第二、台灣人民藉由總統直選，確立了政府合法性、民主正當性，也讓台灣邁入民主深化的重大里程碑，也將台灣帶領走出過去專制獨裁的黑暗年代。第三、台灣是一個主權獨立的國家。不管叫中華民國、中華民國台灣、台灣，都已經是一個具備新生命的國家。

賴清德指出，總統直選從來不是天上掉下來的，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣。荷蘭在台灣的南部，成東印度公司生產的據點。北部西班牙統治也如此。鄭成功來到台灣，成了反清復明根據地。日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈。國民政府來到台灣也一樣，只不過是反攻大陸的跳板。

賴清德直言，尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差。這是為什麼李登輝前總統跟日本東京都知事特別提到，台灣人的悲哀，原因就在這裡。1947年2月28日，發生了228事件。1949年5月20日，台灣就實行戒嚴。進入了白色恐怖長達38年之久。

賴也提到，1986年民進黨在圓山創黨，會議主席是游錫堃，有創黨18人小組。從雷震自由中國時期強力主張的籌組在野黨，一直到彭明敏、台灣長老教會的主張都在1986年9月28日匯聚而成，成立一個新的政黨，就是民主進步黨。1987年的7月14日，蔣經國宣布解除戒嚴，廢除黨禁、報禁。

對於國家主體性，賴清德表示，民進黨的獨立建國、雷震的建立中華台灣民主國、彭明敏的台灣自救運動宣言、台灣長老教會的台灣人權宣言所主張的通通一樣。希望建立一個有別於中華人民共和國的主體性國家。中華人民共和國就在中國大陸，有他的主體性。台灣應該有自己的主體性。這是不分族群的共同主張。

賴清德指出，1995年，施明德直接在美國開記者會。總統直選，代表台灣已經是一個主權獨立的國家。如果民進黨執政，不會另外宣布台灣獨立。1999年民進黨黨代表大會通過了台灣前途決議文，內容是，台灣已經是主權獨立的國家。憲法上的名稱叫中華民國。與中華人民共和國互不隸屬。前途由2300萬人決定。

賴清德表示，人民是國家的主人。而且民主強調多元，也強調自由開放，阻止國家機器再度戒嚴傷害人民外，經濟也自由開放，在馬英九前總統時代，經濟成長率每年是2.8%。蔡英文時代，每年是3.2%。股市由8000點到23000點。去年台灣的經濟成長率高達8.68%。第四季還高達12.65%。今年主計總處預估台灣的經濟成長率高達7.71%。在人民權利、經濟發展、社會安定上，都得到豐碩的成果。

對於國防預算，賴清德說明，而中國對台灣的威脅包括武力，所以要強化國防力量。馬英九前總統時代，國防預算不斷地下降。占GDP的比重不到2%。蔡總統任內持續不斷地提升。經濟成長由17兆元提高到23兆元，今年政府有提出國防特別預算1.25兆，為期8年，一年平均1560億元，台灣的經濟成長絕對負擔得起。

賴清德指出，美國強調集體防禦、責任分攤，台灣提出8年1.25兆，日本今年的國防預算就高達1.8兆台幣，韓國國防預算1.4兆台幣，一定要捍衛國家主權，所以一定要強化國防預算、打造台灣之盾，運用人工智慧建立一個及時的攻防體系，同時順勢推動國防自主產業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票
「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛
快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」
美國、多明尼加4強戰先發出爐！
柳賢振僅1.2局失3分　宣布從國家隊引退
藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀
全台大缺貨！「好市多化妝台」今起限購2組
搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在
獨／台中某旅館內墮胎　「滿床血」嬰屍丟垃圾車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門黨產案放棄上訴歸還國家！傳鄭麗文、陳玉珍不合　國民黨否認

捐1500包白米給弱勢　張智倫：送給大家的「白色情人節禮物」

游盈隆任中選會主委　林佳龍讚有權威：都跟胡佛做過選舉研究

最強半導體三角成形！陳其邁聯手美日州長　簽MOU築晶片防火牆

傳賴清德4月出訪友邦　林佳龍證實收到史瓦帝尼邀請：按程序評估

賴清德提名徐錫祥任檢察總長　吳宗憲提「3要」：別替政黨辦案

賴清德：國民黨政府來台　對待台灣人民比殖民統治的日本還差

李四川談年底選戰　嘆：還沒開打就被打到祖宗八代

藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

足協領5億補助卻問題一籮筐、採購案異常　監院點名體育署未盡責監督

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

金門黨產案放棄上訴歸還國家！傳鄭麗文、陳玉珍不合　國民黨否認

捐1500包白米給弱勢　張智倫：送給大家的「白色情人節禮物」

游盈隆任中選會主委　林佳龍讚有權威：都跟胡佛做過選舉研究

最強半導體三角成形！陳其邁聯手美日州長　簽MOU築晶片防火牆

傳賴清德4月出訪友邦　林佳龍證實收到史瓦帝尼邀請：按程序評估

賴清德提名徐錫祥任檢察總長　吳宗憲提「3要」：別替政黨辦案

賴清德：國民黨政府來台　對待台灣人民比殖民統治的日本還差

李四川談年底選戰　嘆：還沒開打就被打到祖宗八代

藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

足協領5億補助卻問題一籮筐、採購案異常　監院點名體育署未盡責監督

太陽布克、格林雙槍爆砍65分無用　暴龍英格雷轟36分領軍4連勝

東京街頭大家都認出林家正　吉力吉撈笑看皮克敏娃娃：我比較瘦

巫苡萱發千份雞排慶勝韓　比賽潛伏在敵軍營中結果曝

女旅館墮胎嬰屍丟垃圾車！高大成：胎兒僅5月大　斥不尊重生命　

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

金門黨產案放棄上訴歸還國家！傳鄭麗文、陳玉珍不合　國民黨否認

捐1500包白米給弱勢　張智倫：送給大家的「白色情人節禮物」

游盈隆任中選會主委　林佳龍讚有權威：都跟胡佛做過選舉研究

無緣WBC向前看　李灝宇親口英文喊話：今年目標上大聯盟

「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛

【這樣算待轉嗎？】騎士路口左轉...遭闖紅燈汽車撞飛骨折

政治熱門新聞

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

快訊／中選會人事表決出爐　主委游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

直擊／票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」轉身離開

日議員遭小草出征酸爆　釣出鄭運鵬回應

秀包機單據仍被追打　卓榮泰晚間再回應

藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

國民黨要生存就需要本土魂

藍白政見記者會今登場　共推4大願景

最新民調王義川緊咬張善政　王浩宇揭實際差距：桃園是不可能的任務

邢泰釗任期將屆　賴清德提名徐錫祥接任檢察總長

卓榮泰公開赴日包機208萬費用　朱立倫：公務自費搞得烏煙瘴氣

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

更多熱門

相關新聞

傳賴清德4月出訪友邦　林佳龍證實收到史瓦帝尼邀請：按程序評估

傳賴清德4月出訪友邦　林佳龍證實收到史瓦帝尼邀請：按程序評估

總統賴清德自2024年上任，僅在前年11月出訪我國太平洋友邦，今年4月是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，傳出賴清德可能出訪我國在非洲唯一友邦，外交部也證實已經收到史國邀請。外交部長林佳龍今（14日）受訪時說明，我國有收到史瓦帝尼邀請函，會按照程序評估，如果有決定，再由總統府對外說明。

賴清德提名徐錫祥任檢察總長　吳宗憲提「3要」：別替政黨辦案

賴清德提名徐錫祥任檢察總長　吳宗憲提「3要」：別替政黨辦案

櫻花妹含一口參考書！2200飆到3.5萬元成交

櫻花妹含一口參考書！2200飆到3.5萬元成交

日本東京食品展傳捷報台南館接單破5億買主洽詢熱絡

日本東京食品展傳捷報台南館接單破5億買主洽詢熱絡

撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」

撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」

關鍵字：

台灣民主賴清德國防預算總統直選主權日本西班牙荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

台中女遭男友砍殺傷重不治　

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

陳天仁宣布結婚！

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

韓媒毒舌痛批：韓國棒球井底之蛙

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面