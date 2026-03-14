賴清德：國民黨政府來台　對待台灣人民比殖民統治的日本還差

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（14日）出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會，他致詞時細數台灣民主發展的歷史，過程中，賴也提到，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。賴也強調，國家絕對不能走回頭路，為了因應中共武力威脅，相較日本1年1.8兆、韓國1,4兆，我國政府提出8年1.25兆國防預算，台灣的經濟成長絕對負擔得起。

賴清德表示，總統直選，三大意義。第一、主權在民。人民是國家的主人，是總統的頭家啦。人民可以決定由誰來領導國家。第二、台灣人民藉由總統直選，確立了政府合法性、民主正當性，也讓台灣邁入民主深化的重大里程碑，也將台灣帶領走出過去專制獨裁的黑暗年代。第三、台灣是一個主權獨立的國家。不管叫中華民國、中華民國台灣、台灣，都已經是一個具備新生命的國家。

賴清德指出，總統直選從來不是天上掉下來的，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣。荷蘭在台灣的南部，成東印度公司生產的據點。北部西班牙統治也如此。鄭成功來到台灣，成了反清復明根據地。日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈。國民政府來到台灣也一樣，只不過是反攻大陸的跳板。

賴清德直言，尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差。這是為什麼李登輝前總統跟日本東京都知事特別提到，台灣人的悲哀，原因就在這裡。1947年2月28日，發生了228事件。1949年5月20日，台灣就實行戒嚴。進入了白色恐怖長達38年之久。

賴也提到，1986年民進黨在圓山創黨，會議主席是游錫堃，有創黨18人小組。從雷震自由中國時期強力主張的籌組在野黨，一直到彭明敏、台灣長老教會的主張都在1986年9月28日匯聚而成，成立一個新的政黨，就是民主進步黨。1987年的7月14日，蔣經國宣布解除戒嚴，廢除黨禁、報禁。

對於國家主體性，賴清德表示，民進黨的獨立建國、雷震的建立中華台灣民主國、彭明敏的台灣自救運動宣言、台灣長老教會的台灣人權宣言所主張的通通一樣。希望建立一個有別於中華人民共和國的主體性國家。中華人民共和國就在中國大陸，有他的主體性。台灣應該有自己的主體性。這是不分族群的共同主張。

賴清德指出，1995年，施明德直接在美國開記者會。總統直選，代表台灣已經是一個主權獨立的國家。如果民進黨執政，不會另外宣布台灣獨立。1999年民進黨黨代表大會通過了台灣前途決議文，內容是，台灣已經是主權獨立的國家。憲法上的名稱叫中華民國。與中華人民共和國互不隸屬。前途由2300萬人決定。

賴清德表示，人民是國家的主人。而且民主強調多元，也強調自由開放，阻止國家機器再度戒嚴傷害人民外，經濟也自由開放，在馬英九前總統時代，經濟成長率每年是2.8%。蔡英文時代，每年是3.2%。股市由8000點到23000點。去年台灣的經濟成長率高達8.68%。第四季還高達12.65%。今年主計總處預估台灣的經濟成長率高達7.71%。在人民權利、經濟發展、社會安定上，都得到豐碩的成果。

對於國防預算，賴清德說明，而中國對台灣的威脅包括武力，所以要強化國防力量。馬英九前總統時代，國防預算不斷地下降。占GDP的比重不到2%。蔡總統任內持續不斷地提升。經濟成長由17兆元提高到23兆元，今年政府有提出國防特別預算1.25兆，為期8年，一年平均1560億元，台灣的經濟成長絕對負擔得起。

賴清德指出，美國強調集體防禦、責任分攤，台灣提出8年1.25兆，日本今年的國防預算就高達1.8兆台幣，韓國國防預算1.4兆台幣，一定要捍衛國家主權，所以一定要強化國防預算、打造台灣之盾，運用人工智慧建立一個及時的攻防體系，同時順勢推動國防自主產業。