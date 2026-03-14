台中女遭割喉情殺！曾任邱愛珊選舉志工　議員不捨：她因病請辭

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市豐原區昨（13）日發生情殺案，62歲傅男與42歲女友紀女在車內發生口角，傅男持刀割喉，導致紀女當場血流如注，傅男隨後開車載紀女前往約3公里外的派出所，投案稱「我殺了我女友」，紀女送醫後不治。紀女2022年擔任議員邱愛珊選舉志工，當時由傅男帶紀女拜訪邱愛珊，邱愛珊表示遺憾聽到紀女的不幸消息。



▲紀女在2022年時，曾擔任議員邱愛珊選舉志工。（圖／民眾提供）

邱愛珊表示，很遺憾聽到這個消息，紀小姐我們都是稱呼她小紀，2022年選舉的時候她來擔任志工，她也是朋友的朋友介紹過來，所以對她的背景不是很清楚，她人很客氣然後也很熱心，所以有三四個月的時間到競選總部擔任志工跑行程。

第一次認識小紀的時候，她是跟傅先生一起來的，對傅先生是完全不熟悉，他應該是我先生的朋友，那時候就是說紀小姐有興趣，想說過來幫忙，因為紀小姐外貌較好又很年輕，口齒也非常好，當然想說有志工願意來幫忙就很歡迎。

她應該是選前的時候服務了幾個月，但是後來可能家裡有一些事情，沒辦法再過來幫忙，那因為是志工沒有約束力，她就是在選舉前就有離開，但是等到選後之後，她又有表達意願說想要過來幫忙，那當然歡迎啊，所以她就有過來，記得不到一個禮拜，她就身體出狀況突然就沒辦法過來，也只好讓她就是回去休息，中間就是傳一些訊息關心她，到了這次才又聽到說發生不幸的事件。

她離開身體不舒服是個人隱私不太方便講，那時候要跟她聯絡，她就是說想要好好的養病，有別人碰到，是說好像她不是像過去那麼俐落，但是確實沒有跟她當面證實過。