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創辦人平均不到20歲！新創顛覆真人市調　靠「不說謊AI」躋身獨角獸

Aaru三位創辦人（左起科、芬克和凱斯勒）平均年齡不到20歲，靠著AI顛覆傳統真人市調，公司估值達到10億美元，晉升「獨角獸」。（翻攝自Ned Koh、Cam Fink、John Kessler／X平台）

▲Aaru三位創辦人（左起奈德、芬克和凱斯勒）平均年齡不到20歲，靠著AI顛覆傳統真人市調，公司估值達到10億美元，晉升「獨角獸」。（翻攝自Ned Koh、Cam Fink、John Kessler／X平台）

圖文／鏡週刊

美國一家AI新創公司Aaru，成立不到兩年，近日估值突破10億美元，躋身「獨角獸」行列。這家公司由00後的3位輟學生創辦，其中技術長凱斯勒兩年前才15歲，投資文件還得由父親代簽。Aaru完全顛覆市調都要找真人填寫問卷的傳統方式，創造出數萬名AI代理人模擬反應，由於效率高且有一定準確度，獲得各大企業青睞，包括速食龍頭麥當勞、波士頓啤酒都是他們的客戶。

總部位在紐約　辦公室像兄弟會

根據《華爾街日報》、Semafor等外電報導，Aaru的總部在美國紐約，辦公室融合兄弟會（Frat house）與高科技實驗室的風格，辦公空間設置籃球框，牆邊還有一間洩憤室（Rage room），讓工程師盡情用鐵鎚砸碎桌子宣洩情緒，會議室的沙發，晚上就變成了床鋪。

而這樣看起來不具規模的辦公空間，卻是AI領域最炙手可熱的新創公司，Aaru近日估值已突破10億元，正式躋身「獨角獸」行列。

3位創辦人都輟學　技術長加入時才15歲

報導指出，公司創辦團隊平均不到20歲，執行長芬克（Cameron Fink）、總裁奈德（Ned Koh），兩年前創立公司時，分別只有18歲和19歲，兩人是高中好友，芬克進入達特茅斯學院的第一天就決定輟學，奈德則在哈佛大學就讀兩個星期也選擇離開。

另一位創辦人是技術長凱斯勒（John Kessler），加入時才15歲，他是天才兒童，12歲就上高中、14歲就在MIT城市科學實驗室建立模擬系統。值得一提的是，凱斯勒在Aaru成立之初，因為沒有達到董事會法定年齡門檻，投資文件甚至都由父親代簽。

打破真人做市調傳統　創造AI代理人取代

然而，這3位00後，或者被稱為Z世代的年輕人，不上大學選擇創業，正以破壞式創新，顛覆調研機構、諮詢公司掌握的傳統市場研究。

過去市調或民調都要花錢請真人做焦點訪談或者填寫問卷，但受訪者會受到社會壓力或記憶偏差影響，成為「不可靠的敘述者」，且昂貴、緩慢，也不一定準確。Aaru的作法是創造數以萬計的AI代理人（Agents），將大量人口統計數據與心理特徵餵給模型，這些代理人會模擬人類的思維邏輯，針對產品開發、定價策略或廣告標語表達看法。

精準預測民主黨初選爆紅　外界從懷疑變震驚

「你無法預測尚未發生的未來，但你可以對它進行模擬，創造不會說謊的世界，而且比任何調查或傳統研究都更精確。」Aaru在官網闡述核心理念，就是讓企業在產品上市前，先在虛擬世界中測試成千上萬種行銷方案與定價策略，而且只需幾分鐘的時間。

雖然一開始外界對這樣的技術抱持懷疑態度，但去年Aaru利用模型精準預測紐約民主黨初選結果，且誤差僅在數百票之內，頓時讓華爾街與政界大為震驚。隨後全球諮詢巨頭如安永（EY）與埃森哲（Accenture）紛紛上門合作，根據安永的一項測試顯示，Aaru僅用一天時間就完成原本需要六個月才能產出的全球財富研究報告，且預測結果與真實人類數據的相關性高達90%。

麥當勞等企業成客戶　測試新產品接受度

如今，麥當勞、波士頓啤酒與氣泡水知名品牌Spindrift也都成為Aaru的客戶，利用AI代理人測試新產品的口味接受度。

報導指出，Aaru近日由紅點創投（Redpoint Ventures）領投A輪融資，包括紅杉資本（Sequoia Capital）等知名機構都積極參與投資。即便Aaru年營收尚未突破1千萬美元，但部分股權卻以10億美元估值成交，「溢價」反映投資人對Aaru破壞力的賭注。外界預料，如果AI代理人真的能取代勞動力密集的諮詢服務與廣告分析，未來可望會是一個數兆美元規模的市場轉型。


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