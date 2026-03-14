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全球油價漲　他一查3月底「飛日本機票漲6成」！旅日達人傻眼

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲3月底是日本櫻花季。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

美國、以色列兩國與伊朗爆發衝突，導致中東地區局勢緊張，連帶影響全球油價，航空燃油價格也飆漲，就有網友發現，3月飛往日本的機票漲幅逼近6成。不過日本旅遊達人林氏璧卻指出，3月是日本賞櫻的旺季，而且很多人都提早訂好機票、住宿，剩下的位置不多，價格上漲蠻合理的。

3月底正好是日本賞櫻旺季

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日本旅遊達人林氏璧在臉書發文，油價大漲確實是原因之一，但票價變動不只受到能源成本左右，還會同時受到航線供需、機場費用、載客率以及旅遊淡旺季影響。他表示，日本3月底剛好是賞櫻旺季，大家通常都會提早訂好飯店與機票，剩餘機位自然變少，加上又碰上熱門檔期，價格出現漲幅並不意外。

林氏璧進一步比較3月底與4月底，飛日本的機票價格差異，票價並非一路只漲不跌。以華航為例，3月底票價為1萬9065元，到了4月底降至1萬2556元，跌幅高達66％；國泰航空則降至1萬4371元，跌幅70%；台灣虎航則降至9531元，跌幅64%。

依航空燃油牌價變化機制適時調整

隨著航空燃油價格持續飆升，澳洲航空、印度航空及國泰航空等航空公司均陸續宣布調漲燃油附加費或票價。華航表示，目前華航歐洲航班正常營運，將持續關注國際情勢與市場發展，並依航空燃油牌價變化機制，適時調整燃油附加費；同時視需即時安排調配航路，確保航班運作順暢與飛航安全。

長榮航空指出，將持續觀察國際局勢，並依現行機制評估是否調整燃油附加費。星宇航空也說，針對油價波動會密切觀察國際航空燃油趨勢進行評估，並配合台灣民航局及各國法規調整制定。

台灣虎航表示，虎航採低成本航空的營運模式，不額外收取燃油附加費，面對油價波動，除持續汰舊換新節油的A320neo機型外，也適當的承作油料避險。

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