立法合作邁向聯合治理　黃國昌：不涉權位交換而是提出共同願景

▲民眾黨主席黃國昌出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白今（14日）舉行共同願景記者會，針對居住正義、社會福利、環境永續及AI產業治理等4大領域，發布共同政見願景。民眾黨主席黃國昌致詞時說，兩黨有各自主張，但可以為了這塊土地共同努力攜手前行；當這樣的合作要從立法層次，進一步邁向地方政府聯合治理，「這不僅僅是選舉的合作，這更不涉及權位的交換，最重要的是，要提出什麼樣的共同政策願景，告訴台灣人民我們要做什麼事、往什麼方向前進」。

黃國昌說，民眾黨是一個說到做到的政黨，在過去這3個月時間中，媒體對於兩黨合作有各種揣測、見縫插針，也少不了民進黨的冷嘲熱諷。他說，這些操作的背後，他看到的是一群人為了台灣困境、台灣共同未來，埋首努力工作。

黃國昌表示，這群朋友有來自國民黨智庫、有來自民眾黨政策會，「來自不同政黨，彼此有不同政策主張，但在這些不同主張的背後，可以透過對話溝通討論，努力找到共同點，是台灣未來可以共同努力的共同點」。

「這就是為什麼民眾黨一直在推動聯合治理到聯合政府的理念。」黃國昌說，2016年總統蔡英文就職時說，她要為年輕人打造更好的國家；10年過去，賴清德接任總統，台灣變成全世界生育率最低的國家，台灣成為全世界老化速度最快的國家，薪資凍漲、房價飆漲，年輕人面臨的低薪高房價不敢成家生育的壓力，沒有絲毫減少只有增加。

黃國昌說，更讓人痛心的是，當台灣面臨這麼嚴峻的挑戰，政府竟仍帶頭撕裂社會、分化人民、製造對立、創造衝突，「這樣的危機，讓我們不得不坐下來冷靜思考，要把台灣帶往什麼方向留給下一代什麼未來」。

黃國昌提到，2023年柯文哲宣布參選總統那天，希望用聯合政府創造和諧社會，會用盡所有力量團結台灣，因為大家都共同生活在這塊土地上面臨相同的未來。

黃國昌表示，民眾黨持續用行動推進、實踐這個理念。過去2年在立法院，民眾黨、國民黨面對執政黨無止盡的抹紅、抹黑，把不同意見的人視為雜質，甚至為了一黨利益撕裂社會進行大罷免，當時民眾黨也沒有置身事外，這從來不是單一政黨的事情，受到挑戰跟威脅的是台灣民主。

「當執政者擺爛撕裂社會時，在野黨有責任撐起這個國家。」黃國昌說，過去2年推動了國會改革、財政改革，制定不法關說罪、還給勞工5天假、還給警消退休後的權益，「這展現兩黨有各自主張，但可以為了這塊土地共同努力，找到共同點，為所有台灣的未來攜手前行」。

黃國昌說，當這樣的合作，從在立法院的立法層次，要進一步邁向地方政府聯合治理的理念時，「我們負責任跟全體國人報告，這不僅僅是選舉的合作，這更不涉及權位的交換，最重要的是，要提出什麼樣的共同政策願景，告訴台灣人民我們要做什麼事、往什麼方向前進」。

黃國昌表示，對民眾黨與國民黨而言，都勇敢邁出各自的一小步，這將會是台灣民主史上非常巨大的一步，跨越了歷史、跨越鴻溝，跨越各自政黨利益，「因為我們的目標只有一個，帶給台灣人民更好的生活、讓下一代看到未來」。