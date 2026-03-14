獨／旅館找密醫墮胎「滿床血」恐怖畫面曝　她：嬰屍丟垃圾車了

▲一名印尼籍女子在台中某旅館私自墮胎，並將嬰還屍體丟棄在垃圾車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、白珈陽／綜合報導

近期在網路影音平台流傳一段影片，一名印尼籍女子疑似在台中某旅館內，下體裸露血跡佈滿整張床上，一旁卻驚見一具滿身通紅的嬰屍，而該名女子則滿臉蒼白、渾身無力的躺在一旁，影片中不但留有電話號碼，並且最後還以印尼文表示，該具嬰屍已被丟在垃圾車，應該埋在土裡等內容，引起許多網友譁然。

據了解，該名印尼籍女子，疑似為逾期居留在台逃逸移工，期間與同國籍男子戀愛懷孕，但因其身分無法將小孩生下，又不能前往醫院墮胎，透過友人介紹，找上在台同國籍密醫，幫助墮胎取出胎中嬰孩。開始影片以通訊軟體聯絡該名密醫，敘述女子已懷孕三個月，施用不明藥物後，女子開始呼吸急促，腹部感到陣陣劇痛。

▲印尼女子腹中嬰孩被強行生出後，女子滿臉蒼白躺在一旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

接著密醫在電話中指導教女子，如何強行將嬰孩生出；沒多久，女子下體開始出血，佈滿旅館床單，隨著將嬰孩生出後，全身通紅、但明顯看出不只三個月，同時已失去生命跡象，而女子滿臉慘白不斷喝水舒緩疼痛。影片中留有電話，並交代嬰屍已被生父、母丟置垃圾車，令許多看完影片的網友感到震驚。

警方表示，近期轄內未接獲相關報案，同時詢問清潔隊人員也無發現；但經調查，昨晚（13日）已鎖定一名印尼籍幫傭，目前列為關係人，將持續追查影片相關內容。