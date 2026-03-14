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白酒圈又有高官落馬！　「貴州茅台」副總經理蔣焰被查

▲貴州茅台副總經理蔣焰被查。（圖／翻攝自微博）

▲貴州茅台副總經理蔣焰被查。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國白酒龍頭企業貴州茅台再傳高層被查。貴州省紀委監委13日通報，貴州茅台黨委委員、副總經理、財務總監兼董事會秘書蔣焰，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，成為茅台反腐風暴中最新落馬的高層管理人員。

據《中國新聞網》報導，本次調查由貴州省委監委派駐茅台集團紀檢監察組與遵義市監委聯合進行，顯示案件涉及省級與市級監管部門協同辦理。

公開資料顯示，蔣焰在公司同時擔任黨委委員、副總經理、財務總監及董事會秘書四項職務，屬於茅台核心管理層成員。她擁有法學與工商管理雙碩士學位，2012年加入茅台集團後，曾主導籌建財務公司與融資租賃公司，長期負責公司金融業務。

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

在任期間，蔣焰也曾參與推動多項重要財務安排，包括規模超過40億元人民幣的茅台首期股票回購計畫，以及2024年分紅率超過80%的股東回饋政策。近期她也曾對外回應市場關注的港股上市規劃。

茅台集團過去多年來多次捲入反腐調查。近三年內已有多名高層落馬，其中包括三位前董事長袁仁國、高衛東與丁雄軍。袁仁國因受賄1.13億元人民幣，最終被判處無期徒刑。

此外，2025年7月貴州省委巡視組曾對茅台集團展開「回頭看」巡視，指出企業在酒類資源分配與經銷體系方面存在較高腐敗風險。過去多起案件也顯示，一些官員透過酒類經銷權與資源配置牟利，形成政商勾結問題。

事件曝光後，貴州茅台同日發布公告表示，蔣焰已被依法留置，公司目前生產經營情況一切正常，董事長陳華將暫代董事會秘書職務。

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