藍白今公布共同願景　鄭麗文喊話：堅定完成2028政黨輪替

▲國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨、國民黨今（14日）舉行共同願景記者會，針對社會福利、居住正義、環境永續及AI 產業治理等4大領域，發布共同政見。國民黨主席鄭麗文致詞時說，今天台灣民主政治跨越了一個重大的里程碑，國民黨與民眾黨要讓台灣人民了解到，民主不是你死我活的零和遊戲，而是進入更成熟的階段。希望民眾黨跟國民黨，能非常堅定一直完成到2028政黨輪替，這是兩黨合作最重要的磐石跟初心。

鄭麗文說，今天台灣民主政治跨越了一個重大的里程碑，國民黨與民眾黨要讓台灣人民了解到，民主不是唯我獨尊、不是你死我活的零和遊戲，不是只有對抗內耗，相對的，是進步更成熟的階段，透過對話、溝通、協調、合作，回應更廣大的民意需求。

鄭麗文表示，政黨之間不是只有你死我活的廝殺，而是有更多成熟的對話、反映、凝聚更廣大的民意共識。鄭提到，在國民黨陸續完成縣市長候選人提名作業的同時，接下來很快要展開下一個階段「藍白合作提名」的相關作業。

鄭麗文說，在這之前，今天也非常認真負責的，向所有的台灣的選民報告藍白的合作，還有包括政策層面，以及台灣發展的願景。三大方向，正視民生、聯合治理、務實前行，用合作代替對抗，用投資台灣下一代代替掏空台灣，建設台灣代替破壞台灣。

「政治的核心出發點應該永遠是人民需求，而不是不切實際、庸人自擾的意識形態。」鄭麗文直言，台灣長期意識形態治國只是自我內耗，對台灣造成非常巨大的損失，「從政的初心難道不是服務人民？政治核心難道不是滿足人民需求解決問題嗎？2026是地方大選，最基層最草根，民生才是今年大選的核心」。

鄭麗文說，台灣面對的問題，不管是低薪、少子化、買不起房，傳統產業的凋零萎縮看不到未來，國民黨要帶給大家的是安心、安定、安全，希望以人民的需求為出發點，跟不同政黨之間的對話，彼此激勵進入良性競爭，透過建設性的對話而有了合作可能，擴大彼此關照層面。

鄭麗文強調，聯合治理是一種成熟民主的展現，極大化人民需求、受到全方位照顧。在跟民眾黨合作對話過程中，國民黨也學習到很多，過去每個政黨都有自己的死角，而國民黨、民眾黨的視野更加寬闊，絕大多數內閣制國家，聯合治理是常態，這是台灣民主要學習的。

鄭麗文說，在理性務實、尊重專業、回歸民生民本、以人民為主，希望民眾黨跟國民黨，能非常堅定一直完成到2028政黨輪替，兩黨合作最重要的磐石跟初心，「因此，我們可以越過所有來自民進黨的謊言挑撥離間見縫插針，製造很多不實新聞」，向選民支持者百分之百負責任，才有辦法前進遠行。