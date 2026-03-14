　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰斧飛彈快用光！美軍燒掉數年庫存　500億預算恐被國會封殺

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍戰斧巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

自美伊戰爭爆發以來，美軍彈藥消耗速度驚人。據知情人士透露，川普政府在短短時間內已燒掉「數年份」的關鍵軍事庫存，其中又以先進的長程「戰斧飛彈」（Tomahawk missiles）最為嚴重，不僅引發軍備補給擔憂，更讓即將提出的500億美元追加軍費，在國會面臨嚴酷考驗。

「戰斧飛彈」庫存慘遭清空　海軍恐需數年恢復

根據《金融時報》報導，三名知情人士指出，美軍在與伊朗的衝突中，彈藥消耗量遠超預期。一名熟悉美軍彈藥運用的消息人士形容，這是一場對戰斧飛彈的「大規模消耗」，並直言「美國海軍在未來幾年內，都會強烈感受到這次消耗帶來的後遺症。」

由於彈藥庫存枯竭速度過快，各界紛紛質疑美國是否有能力及時補充這類高端武器，以維持其軍事威懾力與全球防禦佈局。

油價破百飆新高　期中選舉年民怨起

這場衝突不僅在戰場上燒錢，更直接衝擊全球經濟。隨著關鍵海上貿易走廊陷入停擺，國際油價已突破每桶100美元大關。對於正值「期中選舉」年的美國政壇而言，高漲的油價與汽油成本已激起選民強烈不滿。

報導指出，選民開始質疑，總統是否讓國家陷入了另一場遙遙無期的中東衝突。這種社會輿論的轉變，也讓川普政府在推動戰爭預算時，面臨更大的內政壓力。

五角大廈討1.6兆元軍費　國會議員拒簽「空白支票」

面對見底的庫存，五角大廈預計在未來幾天內，正式向白宮與國會要求高達500億美元（約新台幣1.6兆元）的追加軍事支出。然而，這筆預算請求預計將在國會山莊引發一場激烈的「預算攻防戰」。

參議院撥款委員會共和黨籍成員穆考斯基（Lisa Murkowski）已公開發出警告，強調國會絕不會讓白宮予取予求。她直言，五角大廈必須提供明確的資訊與正當理由，「別理所當然地以為國會的角色只是負責簽支票而已」。

此外，目前共和黨在眾議院僅擁有微弱優勢，財政保守派議員對龐大的納稅人金援極為反感，特別是若白宮試圖在軍事預算中「夾帶」農業關稅減免等其他公共支出，屆時這筆500億美元的追加預算案，恐將在參眾兩院面臨重重阻礙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐伊拉克大使館遭襲！　畫面曝光
花蓮名店宣布熄燈　遊客大喊不捨
女兒餓到偷廚餘！虎媽臉寫「小偷」逼上學
韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議
美軍調動日本基地2500兵力　兩棲艦「路過台灣」
快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將交手多明尼加
1股換800元太划算！　零股爆增594%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲！　畫面曝光

赴日旅遊注意！JR東日本今起「全面漲價」　漲幅破7%

美軍轟炸哈爾克島！　伊朗：鎖定「美商持股石油設施」報復

戰斧飛彈快用光！美軍燒掉數年庫存　500億預算恐被國會封殺

以色列傳策畫「最大規模」地面入侵　進軍黎巴嫩拆真主黨軍事設施

Meta爆將「裁員20%」！高層已收指令　1.5萬員工陷失業危機

創辦人平均不到20歲！新創顛覆真人市調　靠「不說謊AI」躋身獨角獸

華府空中通大亂！管制中心「刺鼻化學味」急關閉　3大機場航班延誤

美國證實「投入5萬美軍」參戰伊朗！　狂轟6000目標

美軍調動日本基地2500兵力　兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲！　畫面曝光

赴日旅遊注意！JR東日本今起「全面漲價」　漲幅破7%

美軍轟炸哈爾克島！　伊朗：鎖定「美商持股石油設施」報復

戰斧飛彈快用光！美軍燒掉數年庫存　500億預算恐被國會封殺

以色列傳策畫「最大規模」地面入侵　進軍黎巴嫩拆真主黨軍事設施

Meta爆將「裁員20%」！高層已收指令　1.5萬員工陷失業危機

創辦人平均不到20歲！新創顛覆真人市調　靠「不說謊AI」躋身獨角獸

華府空中通大亂！管制中心「刺鼻化學味」急關閉　3大機場航班延誤

美國證實「投入5萬美軍」參戰伊朗！　狂轟6000目標

美軍調動日本基地2500兵力　兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

直球跟得上！陳晨威難忘對決山本由伸：經典賽才碰得到

囚禁女兒900天亡！虎媽移屍「鹽水洗地」辯怕有細菌　法院斥荒謬

高雄十大肉燥飯＋必比登美食雙重推薦　清甜肉羹也是必點招牌

陸網安中心對OpenClaw發出預警：可能導致嚴重安全問題

搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在哪

賴清德提名徐錫祥任檢察總長　吳宗憲提「3要」：別替政黨辦案

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲！　畫面曝光

突刮強風！女騎士慘遭路邊床墊擊落　倒地再被自小客猛撞骨折

柯蕭證實8強戰後將離隊！職業生涯劃下句點　6局拿啤酒畫面瘋傳

獨／旅館找密醫墮胎「滿床血」恐怖畫面曝　她：嬰屍丟垃圾車了

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

國際熱門新聞

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

伊朗飛彈轟沙烏地　美軍「5架加油機」受損

美證實：5萬美軍參戰伊朗！

美軍「避開石油庫」摧毀哈爾克島飛彈、水雷

美政府祭「3.2億懸賞金」尋伊朗高層情報

美軍加油機墜毀「6人全罹難」！官方回應

伊朗最高領袖傳受傷！美戰爭部長：可能已毀容

林肯號航母開火　伊朗船硬闖打擊圈遭轟炸

美軍傳派出海軍陸戰隊部署中東　最多2500人

川普：伊朗人民終將推翻政府　但可能不是現在

美軍兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

前CIA警告：伊朗戰事若惡化　以色列可能動用核武

更多熱門

相關新聞

以色列傳策畫「最大規模」地面入侵黎巴嫩

以色列傳策畫「最大規模」地面入侵黎巴嫩

以色列與美國官員透露，以軍正準備大幅擴大在黎巴嫩南部的地面軍事行動，目標是攻佔利塔尼河（Litani River）以南地區，並摧毀真主黨（Hezbollah）的軍事設施。

Meta將裁員20%！1.5萬員工陷失業危機

Meta將裁員20%！1.5萬員工陷失業危機

華府航班延誤　管制中心「刺鼻化學味」急關閉

華府航班延誤　管制中心「刺鼻化學味」急關閉

美證實：5萬美軍參戰伊朗！

美證實：5萬美軍參戰伊朗！

美軍兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

美軍兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

台中女遭男友砍殺傷重不治　

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

陳天仁宣布結婚！

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面