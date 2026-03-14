戰斧飛彈快用光！美軍燒掉數年庫存　500億預算恐被國會封殺

▲美軍戰斧巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

自美伊戰爭爆發以來，美軍彈藥消耗速度驚人。據知情人士透露，川普政府在短短時間內已燒掉「數年份」的關鍵軍事庫存，其中又以先進的長程「戰斧飛彈」（Tomahawk missiles）最為嚴重，不僅引發軍備補給擔憂，更讓即將提出的500億美元追加軍費，在國會面臨嚴酷考驗。

「戰斧飛彈」庫存慘遭清空 海軍恐需數年恢復

根據《金融時報》報導，三名知情人士指出，美軍在與伊朗的衝突中，彈藥消耗量遠超預期。一名熟悉美軍彈藥運用的消息人士形容，這是一場對戰斧飛彈的「大規模消耗」，並直言「美國海軍在未來幾年內，都會強烈感受到這次消耗帶來的後遺症。」

由於彈藥庫存枯竭速度過快，各界紛紛質疑美國是否有能力及時補充這類高端武器，以維持其軍事威懾力與全球防禦佈局。

油價破百飆新高 期中選舉年民怨起

這場衝突不僅在戰場上燒錢，更直接衝擊全球經濟。隨著關鍵海上貿易走廊陷入停擺，國際油價已突破每桶100美元大關。對於正值「期中選舉」年的美國政壇而言，高漲的油價與汽油成本已激起選民強烈不滿。

報導指出，選民開始質疑，總統是否讓國家陷入了另一場遙遙無期的中東衝突。這種社會輿論的轉變，也讓川普政府在推動戰爭預算時，面臨更大的內政壓力。

五角大廈討1.6兆元軍費 國會議員拒簽「空白支票」

面對見底的庫存，五角大廈預計在未來幾天內，正式向白宮與國會要求高達500億美元（約新台幣1.6兆元）的追加軍事支出。然而，這筆預算請求預計將在國會山莊引發一場激烈的「預算攻防戰」。

參議院撥款委員會共和黨籍成員穆考斯基（Lisa Murkowski）已公開發出警告，強調國會絕不會讓白宮予取予求。她直言，五角大廈必須提供明確的資訊與正當理由，「別理所當然地以為國會的角色只是負責簽支票而已」。

此外，目前共和黨在眾議院僅擁有微弱優勢，財政保守派議員對龐大的納稅人金援極為反感，特別是若白宮試圖在軍事預算中「夾帶」農業關稅減免等其他公共支出，屆時這筆500億美元的追加預算案，恐將在參眾兩院面臨重重阻礙。