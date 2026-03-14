台中女警恐嚇槍殺盧秀燕！盼100萬交保　慘被法官打臉續押

▲台中一名黃姓女警恐嚇要槍殺盧秀燕，遭收押至今，近日提出交保仍遭駁回。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名黃姓女偵查佐（現遭停職）恐嚇要槍殺市長盧秀燕，加上時間點在1219張文案後，遭收押起訴。黃女先前開庭時認為自己無罪，是因疾病無法分清現實與想像，先前請求100萬交保遭拒絕，近日再次提出聲請，仍遭駁回。

第二警分局黃姓偵查佐，自從去年國慶日開始，就開始出現情緒不穩，甚至在張文隨機殺人案後，仍恫嚇要對市長盧秀燕開槍，結果遭拘提逮捕，更遭收押起訴，至今仍在看守所內。

黃姓偵查佐前一次開庭時主張無罪，稱自己承認客觀犯罪事實，但是主觀上無犯意，事發當下不知道自己在做「違法的事」。黃還說，起因是因為「因公車禍」開調解庭，要跟闕姓副隊長回報，對方卻不聽自己說話，接著就無法控制自己了。

黃女律師說，要聲請做精神鑑定，尤其可見黃被逮補時，語無倫次、答非所問。就如筆錄記載，對警方說「你在供X小？蝦？去問觀落陰！學姐幫我打『我有自然捲』！」還不斷狂笑。但檢方認為只是卸責之責，無悔過之心。

黃女提出交保聲請理由是，目前經過治療後，應無再犯之虞，且所為是一時性之網路言論，不具有持續性。父母承諾會督促回診，又現在遭停職，無法接觸槍械，請求交保。

中院認為，先前已考量黃女對社會治安影響程度，衡量自陳之100萬交保金額，無法以羈押以外手段代替。本次提出具保聲請，檢方仍認為黃女有反覆實施之虞，黃女雖稱罹患疾病而無罪，但對於起訴客觀行為均承認。

地院說，黃女雖辯稱已經遭停職，無法接觸槍械，但是是否反覆實施恐嚇危安犯行，無必然關聯，如未羈押，可能繼續施行，也難認定疾病與本案有必然關聯，綜上黃女聲請意旨均無可採，駁回聲請繼續收押。