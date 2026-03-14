虛弊交易搶200萬！3匪躲小琉球民宿　帶2長腿傳播妹「伴遊開趴」

記者邱中岳／台北報導

北市士林區雨聲街在日前發生一起虛擬貨幣交易，卻當街搶走2百萬現金的案件，警方11日凌晨在宜蘭先逮捕三名嫌犯，後續追查主嫌等3人又往屏東小琉球躲藏，警方在民宿找到3嫌，發現3嫌竟然還囂張帶著2名傳播妹一起跑路，不排除還在民宿裡面開趴作樂。

警方調查，日前在北市士林區雨聲街有一起虛擬貨幣假交易真搶奪的案件，警方在3小時就在宜蘭逮捕涉嫌犯案的三名共犯，並且持續追查另外在逃的22歲李姓主嫌等另外三名在逃嫌犯，並立即掌握3人躲到屏東小琉球的民宿。

▲搶兩百萬主嫌在小琉球落網，跑路還帶兩傳播妹開趴。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在13日上午前往查緝，當場在民宿裡查獲22歲的李姓主嫌，負責監控搶奪過程的19歲鄭姓男子，另外還有負責將交易訊息交給李男等人的23歲梁姓男子，現場還查扣毒品等證物，並依照毒品、搶奪罪嫌將人帶回台北偵訊。

警方指出，梁姓男子原本為詐騙集團的車手，但是卻將取款訊息交給李姓男子等人，安排這起2百萬的假交易真搶奪案件，警方現場找到的贓款僅剩42萬元，也將持續釐清其餘贓款流向，不排除有人接應或者還有幕後藏鏡人。

據悉，李姓男子等三人躲在屏東小琉球的民宿裡，裡面還有兩名年輕女子，警方也不排除李姓男子等三人在跑路期間，還帶著傳播妹大開吸毒同樂。