拋新北「彩色瓢蟲」公車引熱議　李四川：AI生成的大家快樂一下

▲李四川出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川13日在臉書拋出第一個政見，提議新北的「新巴士」可以塗裝成五顏六色的瓢蟲，不只能創造城市的特色，還會給人好心情。不過這樣的提議，在網路上引發兩極評論。李四川今（14日）受訪時表示，「大家快樂一下，用AI生成的，謝謝」。

李四川昨日在臉書上表示，他去過許多國外的城市。相比之下，台灣的城市少了一些色彩。更多的色彩，不只能創造城市的特色，還會給人好心情。他覺得可以從新北市的新巴士(New Bus)開始做起。

李四川說，如果把New Bus塗裝成一隻隻瓢蟲，鄉間小道或是街頭上不時會看見五顏六色的瓢蟲巴士擦身而過，不只會成為城市的特色，提升New Bus的識別度，等待這樣的New Bus或是坐上這樣的New Bus，肯定會給市民帶來好心情。

這是他請同事用AI設計的幾個款式，也歡迎大家給他更多創意。

不過眼尖網友發現，他曬出的AI模擬圖中，背景「板橋車站」與真正的車站天差地遠，被酸「讓人懷疑你處理市政會認真嗎」、「你的板橋不在新北市？」。

李四川今出席國民黨前主席朱立倫舉辦的「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。對於瓢蟲公車遭網友熱議，李四川說，「大家快樂一下，用AI生成的，謝謝大家，謝謝」。蔣萬安也說，「任何有創意的政策，能夠引起大家討論，都是好事」。