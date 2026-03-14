偷海軍陸戰隊同袍提款卡　士官盜領7千元被判6個月

記者黃翊婷／綜合報導

士官阿輝（化名）去年2月間偷偷溜進海軍陸戰隊陸戰六六旅某寢室，竊取同袍的提款卡，並擅自領出對方帳戶內的7000元，因而挨告。桃園地院法官日前審理此案，考量到阿輝犯案時為現役軍人，最終依犯營區竊盜罪、非法由自動付款設備取財罪判刑，合併應執行有期徒刑為6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿輝偷走同袍放在寢室內的提款卡，還成功盜領了7000元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年2月13日中午12時許偷偷溜進海軍陸戰隊陸戰六六旅某寢室，偷走同袍放在個人內務櫃裡的郵局提款卡，接著在同日晚間6時許，拿著提款卡前往超商使用ATM提領，成功盜領帳戶內的存款7000元。

同袍發現帳戶被盜領之後，立即向相關單位反映，全案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。檢方認為，阿輝的行為涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第8款、刑法第320條第1項之現役軍人營區內竊盜罪，及刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取財罪，應分論併罰，訊後將他起訴。

桃園地院法官表示，阿輝犯案時為現役軍人，肩負保家衛國重任，卻放縱自我並犯下本案，顯然欠缺法治觀念及對他人財產法益的尊重，考量到他已經坦承犯行，也將偷來的提款卡歸還給同袍並賠償損害，最終依犯營區竊盜罪，判處他有期徒刑4個月，另依犯非法由自動付款設備取財罪，判處有期徒刑3個月，合併應執行刑期為6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。