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「屏東警+粉紅超跑」識詐遶境　信仰嘉年華守護民眾荷包

▲屏東警方結合粉紅超跑打造「識詐遶境」嘉年華。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方結合粉紅超跑打造「識詐遶境」嘉年華。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東街頭14日出現一場別開生面的「識詐遶境」活動。屏東縣警察局結合宗教文化與近年爆紅的「粉紅超跑」熱潮，在里港玉賢宮廟會中推出防詐嘉年華，由局長甘炎民率隊走上街頭宣導反詐騙。警方以遶境遊行方式傳遞識詐觀念，將防詐口訣融入信仰盛會，讓民眾在熱鬧廟會氛圍中提升警覺，守護財產安。

▲屏東警方結合粉紅超跑打造「識詐遶境」嘉年華。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方結合粉紅超跑打造「識詐遶境」嘉年華。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動由警察局長甘炎民親自率領刑事警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊以及里港分局與志工中隊組成「識詐宣導團」，希望透過結合民俗遶境的方式，把防詐騙觀念帶進人群之中。警方更以象徵宗教守護與威嚴的「虎牌」，搭配近年人氣爆棚的「粉紅超跑」隊伍一同遊行，形成一支充滿特色的識詐遶境隊伍。

當遶境隊伍在鑼鼓聲與歡呼聲中啟動時，現場氣氛瞬間沸騰。警方化身「識詐護法」，手持識詐虎牌加入遶境行列，沿途透過大聲公播放防詐宣導音檔、高舉標語及發送宣導品，向民眾說明最新常見詐騙手法。宣導內容包括「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假檢警詐騙」，以及近期常見的「簡訊與電子郵件詐騙」，提醒民眾提高警覺。

警方也向民眾傳遞簡單易記的防詐口訣，例如「不明連結不點擊、不提供個資或信用卡OTP驗證碼」，以及遇到可疑情況務必撥打165反詐騙專線或110報案查證。此外，警方也宣導「掃碼報案一指通」QR code簡訊報案方式，鼓勵民眾加入「全民抓車手」行列，共同守護社會安全。

活動現場同時吸引來自全國各地的粉紅超跑粉絲專程到場朝聖，不少人穿著粉紅色應援服、揮舞旗幟沿途跟隨車隊熱情應援。有人拿起手機全程直播，也有人高喊「粉紅超跑來了！」，整條街道彷彿變成大型嘉年華。當警方手持識詐虎牌穿梭在人群中時，不少民眾紛紛停下腳步拍照，直呼「第一次看到警察用遶境方式宣導防詐，真的很有創意！」。

甘炎民局長表示，隨著詐騙手法日益翻新，警方必須以更多元方式讓民眾建立識詐意識。此次結合宗教民俗文化舉辦「識詐遶境」嘉年華，就是希望用最接地氣、最震撼的方式提醒大家，信仰能帶來心靈安定，而識詐則能守護財產安全。警方也呼籲民眾，面對各式詐騙話術務必保持冷靜，提高警覺，如有疑問可立即撥打165或110查證，共同打造安全無詐的生活環境。

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關鍵字：

屏東防詐騙遶境粉紅超跑識詐

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