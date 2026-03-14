「一個眼神就有默契！」　蔣萬安讚李四川：未來推動2城市進步

▲蔣萬安出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前主席朱立倫今明兩天舉辦「模擬Mega City 模擬方城市」營隊，邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及新北市長參選人李四川一同出席，而今日也是李四川被徵召後第一次出席公開活動。蔣萬安提到，他跟李四川一起打拚快4年，培養出「一個眼神」就有默契，接下來一定會持續密切合作，推動兩座城市的進步。

今天是李四川辭職後首次公開活動，也是李四川辭職後，第一次再與蔣萬安見面。蔣萬安表示，「我跟川伯一起打拚快4年，培養出一個眼神就有默契」，而且對兩座城市未來發展都有共同的想法，所以他們接下來一定會持續密切合作，並肩作戰，推動兩座城市的進步，他們非常期待，對未來有信心。

張善政也說，他跟李四川已經是舊識，他在行政院任職的時候，李四川擔任行政院秘書長，他做事情非常扎實，在行政院的時候覺得李四川是非常非常棒的人才，擔任幕僚非常非常好。

張善政說，李四川出來擔任縣市首長非常合適，尤其他們兩個人的背景都是理工，在過去幾年，基北北桃共同生活圈，結合在一起才最有機會跟國際大城市比擬，過去合作地很好，期望他當選之後，基北北桃繼續合作，把城市合作繼續下去。