美國證實「投入5萬美軍」參戰伊朗！　狂轟6000目標

▲美國政府證實，已經投入5萬名美軍參與伊朗衝突。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯合對伊朗發動的突襲軍事行動已進入第三周，美國戰爭部指出，已投入超過5萬名美軍支援「史詩怒火行動」，期間美軍對伊朗境內約6000個目標實施打擊，成功摧毀或重創超過60艘船艦及30艘布雷艦。

根據《福斯新聞網》報導，美國國防部發言人金斯利・威爾森（Kingsley Wilson）在記者會上強調，自2月28日行動開始以來，美軍已確立空中與海上優勢。他說，「我們持續展現毀滅性的作戰實力，每一天我們的決心都在增強，伊朗政權威脅我軍、盟友及美國人民的能力正被系統性瓦解。」

美國中央司令部（CENTCOM）報告迄今已擊中約6000個目標，摧毀或重創60艘船艦及30艘布雷艦。此次行動美軍動用的軍事資產規模龐大，包括轟炸機、戰鬥機、偵察機、無人機、飛彈防禦系統、火砲、軍艦及空中加油機等。

值得注意的是，美國中央司令部特別警告，伊朗正利用荷莫茲海峽沿岸的民用港口進行軍事行動，依據國際法這些地點可能成為合法的軍事打擊目標。

威爾森也向在行動中陣亡的美軍致敬，他表示「這些愛國者付出了最高代價，國防部將以他們之名取得全面勝利。」