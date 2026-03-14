台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市豐原區昨（13）日發生情殺案，62歲傅男與42歲女友紀女在車內發生口角，傅男持刀割喉，導致紀女當場血流如注，傅男隨後開車載紀女前往約3公里外的派出所，投案稱「我殺了我女友」，紀女送醫後不治。據了解，紀女自幼遭送養，養母第一時間到醫院關心養女，而生母、胞妹得知消息後也立即從台北南下。

▲台中豐原情殺，男載女友屍自首。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

警方調查，傅男與紀女交往多年，2人都非豐原當地人，由於年紀相差20歲，因性格不合而頻繁爆發爭吵，13日晚間傅男開車載著紀女開往豐原，隨意停在豐勢路二段自來水廠的一處空地，2人在車內商談分手時又爆發激烈口角，傅男盛怒之下，竟持車內擺放的刀具劃破紀女喉嚨，鮮血當場如泉般湧出，瞬間染紅副駕駛座，紀女也失去意識、奄奄一息。

傅男在行兇後並未選擇逃跑或是協助叫救護車，而是冷靜地驅車前往派出所投案，將車停在門口後，語氣平靜地向警方自首，稱「我殺了我女友」。員警上前查看，赫見車內垂死的紀女，連忙叫救護車將她送醫，但由於傷勢過重、失血過多，當時已失去呼吸心跳，送豐原醫院搶救後，仍宣告不治死亡。

據了解，紀女自幼遭送養，紀女送醫後養母第一時間到醫院關心養女，但紀女仍傷重不治，而生母、胞妹得知消息後也立即從台北南下。目前傅男仍在派出所內進行初步偵訊，詳細案情細節、動機仍待進一步釐清。