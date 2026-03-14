東港東隆宮今晚「蟠桃會」顯神蹟　玉皇上帝允筊指示賜福人間

▲溫府德修共和協會人員準備「蟠桃會」用禮箱 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港東隆宮今晚(農曆1月26日)將有一場宛如神話降臨人間的「蟠桃會」，由溫府千歲虔誠信徒、甲辰正科大總理鄭春忠依玉皇上帝擲筊指示籌辦。從戲團剛好空檔演出，到發財水尋獲後才獲允筊，過程神奇連連。屆時更將灑下餅乾、鳥魚子與紅包，象徵天庭賜福人間，預計吸引大批信眾參與。

這場「蟠桃會」由溫府千歲虔誠信徒、甲辰正科大總理鄭春忠所屬溫府德修共和協會主辦，鄭春忠表示，他在丙午年農曆年前，向供奉於東隆宮三樓的玉皇上帝擲筊請示「是否有事情需要辦理」，經過多次擲筊後，得到神明明確指示，要在今申於廟前搭臺演出「蟠桃會」，為玉皇上帝祝壽，同時以神話中的蟠桃盛宴象徵賜福人間。

鄭春忠說，當時在擲筊請示過程中，玉皇大帝對於演出「蟠桃會」戲碼連續給出十多次允筊，顯示神意明確。不過在尋找要分送信眾的「發財水」時，卻花了不少時間，多次請示皆未獲允。直到最後找到來自高雄東照山關帝廟的發財水，再次請示才終於獲得允筊，讓在場信徒都感到不可思議。

更令人稱奇的是，這場演出需要多達40多名演員的大型歌仔戲陣容。承接演出的「藝人歌仔戲團」團主郭文龍旗下共有3+1團，平時戲約不斷，但巧合的是，農曆1月26日當天竟然完全沒有其他演出行程，所有演員正好都有空檔，彷彿就是為了這場「蟠桃會」而預留時間，讓許多信徒直呼是神明安排。

為了這場象徵天庭盛宴的活動，鄭春忠也精心準備大量供品與福禮，包括一口吃鳥魚子100包、餅乾368斤乘2、蘋果西打48箱乘24瓶、高雄東照山關帝廟發財水80箱，每箱24瓶，以及紅包166個乘2份。其友人、在高雄從事養殖業的蘇清標也共襄盛舉，供養368斤餅乾及166個紅包，每個紅包內放入120元現金，希望把福氣分享給更多人。

當晚6時50分，「蟠桃會」戲碼正式開演，戲臺上演繹眾仙齊聚瑤池、為玉皇上帝祝壽的盛況，重現神話傳說中的仙界盛宴。演出約至晚間8時30分至9時之間，現場氣氛達到高潮，大量餅乾、蘋果西打、鳥魚子及紅包從戲臺上灑向臺下信眾，象徵玉皇上帝降福人間，祝願眾生平安、財運亨通。

根據維基百科，「蟠桃會」源自中國古代神話，相傳農曆三月初三為西王母誕辰，當日於瑤池大開盛宴，以象徵長生不老的蟠桃宴請眾仙，眾仙齊聚祝壽，形成著名的仙界盛會。此次東港東隆宮以歌仔戲形式在人間重現「蟠桃會」，也讓信眾在傳統文化與宗教信仰中，感受到滿滿的祝福與希望。