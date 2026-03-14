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以色列傳策畫「最大規模」地面入侵　進軍黎巴嫩拆真主黨軍事設施

▲▼傳以色列將派遣地面部隊入侵黎巴嫩南部的利塔尼河。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳以色列將派遣地面部隊入侵黎巴嫩南部的利塔尼河。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與美國官員透露，以軍正準備大幅擴大在黎巴嫩南部的地面軍事行動，目標是攻佔利塔尼河（Litani River）以南地區，並摧毀真主黨（Hezbollah）的軍事設施。若行動成真，將成為以色列自2006年以黎戰爭以來最大規模的地面入侵黎巴嫩行動，外界憂心衝突恐進一步升高，甚至將黎巴嫩拖入以色列與伊朗對抗的核心戰場。

根據美媒《Axios》，知情的以色列與美國官員指出，以軍正規劃一項針對黎巴嫩的大規模攻勢，內容包括奪取利塔尼河以南整片區域，並系統性拆除真主黨在當地的軍事基礎設施。這項計畫若實施，規模將超越近年多次邊境衝突，被視為2006年戰爭後最具指標性的地面作戰。

以色列高層將此次行動與加薩戰爭相提並論。一名以色列高級官員直言，「我們會像在加薩那樣行動。」該官員表示，以軍的作戰目標包括控制部分領土、將真主黨武裝力量向北推離邊境，並摧毀村莊中的軍事據點與武器庫。

以色列方面之所以考慮升級戰事，與近期真主黨的大規模攻擊有關。報導指出，真主黨在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）協調下，一夜之間向以色列發射超過200枚火箭彈。以方官員表示，「在這次攻擊之前，我們原本準備在黎巴嫩達成停火，但現在已經沒有退路，只能進行大規模行動。」

不過，以色列軍方內部對是否立即發動全面入侵仍存在不同聲音。以色列國防軍（IDF）先前對媒體表示，目前並未考慮全面地面進攻，並認為伊朗仍是整場多線戰爭的「主要戰場」，黎巴嫩則屬次要前線，主要目的是牽制真主黨並防止其持續攻擊。

然而，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）隨後代表該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出警告，若黎巴嫩政府與軍方無法阻止真主黨持續向以色列發射火箭，以軍將擴大入侵行動以壓制攻擊。

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