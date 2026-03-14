華府空中通大亂！管制中心「刺鼻化學味」急關閉　3大機場航班延誤

▲位於美國維吉尼亞州的杜勒斯市的華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國維吉尼亞州一處關鍵空中交通管制中心13日下午突發設備故障並暫時關閉，導致華府周邊多座機場航班運作大亂。美國聯邦航空總署（FAA）證實，波托馬克終端雷達進場管制中心（Potomac TRACON）大樓內出現強烈化學氣味，被迫緊急疏散與停用，華府周邊機場因此發布地面停飛令，大批旅客行程延誤。

根據美媒《CNN》，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）指出，該起事件發生於13日下午，當時聯邦航空總署人員在位於維吉尼亞州華倫頓的波托馬克終端雷達進場管制中心內聞到「強烈化學氣味」，相關單位立即啟動應變機制並暫時關閉設施。

緊急救援人員與危險物質處理小組（HAZMAT）隨後趕到現場調查，最終發現氣味來源是一塊過熱的電路板，經更換後情況才排除。

當地消防單位指出，事故發生後共有30多名FAA員工接受健康檢查，確認現場安全後已陸續返回工作崗位。

波托馬克終端雷達進場管制中心是美國首都地區重要的空中交通管制設施之一，負責巴爾的摩－華盛頓與里士滿－夏洛茨維爾（Richmond–Charlottesville）等空域的航班指揮，同時管理包括安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）、巴爾的摩華盛頓國際機場、雷根國家機場與杜勒斯機場等多座機場的航班起降。

受管制中心暫停運作影響，雷根華盛頓國家機場、杜勒斯國際機場與巴爾的摩華盛頓國際機場一度發布地面停飛令，里士滿國際機場（Richmond International Airport）、夏洛茨維爾阿爾伯馬爾機場（Charlottesville Albemarle Airport）與馬納薩斯地區機場（Manassas Regional Airport）也加入停飛行列，造成區域航班大面積延誤。

雖然地面停飛措施在約3小時後解除，但機場運作仍需要時間恢復。FAA數據顯示，巴爾的摩機場航班延誤一度超過2個半小時，杜勒斯機場約3小時，而雷根機場延誤時間甚至超過3個半小時。航班追蹤網站FlightAware指出，截至美東時間13日晚間9時30分，平均延誤時間仍約90分鐘。

隨著機組員工作時數限制逐漸逼近，航班取消數量也開始增加。FlightAware統計顯示，雷根機場受影響最為嚴重，當天已有136架次航班取消、超過300架次延誤；杜勒斯與巴爾的摩機場也各出現超過40架次取消、200多架次延誤。

現場旅客也被迫長時間等待。《CNN》特派記者甘格爾（Jamie Gangel）當時正好受困機場，她表示，自己飛往雷根華盛頓國際機場的航班當晚已至少延誤4次，許多乘客擔心會錯過轉機。她指出，多數旅客都是透過手機查詢航班資訊，航空公司在現場僅簡單告知「空中交通管制出現問題」。