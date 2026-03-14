韓總理金民錫突訪白宮！20分鐘「直球對決」川普　金正恩再成焦點

▲南韓國務總理金民錫在白宮受到美國總統川普接見。（圖／大韓民國國務總理秘書室）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理金民錫罕見以總理身分前往美國華府，先後會晤美國副總統范斯、美國貿易代表葛里爾，並於美東時間13日在白宮信仰辦公室主任懷特（Paula White）牽線下，與美國總統川普進行約20分鐘的會談，討論北韓（朝鮮）局勢與雙方可能推進的美朝對話。

金民錫13日在華府韓國文化院向韓媒特派員召開並主持懇談會時，在記者會上透露，川普對是否與金正恩見面表現出高度興趣。他表示，會談中川普問及金正恩是否希望與美方對話，金民錫則提出幾項具體建議，川普聽後立即指示幕僚進一步了解，並針對北韓問題採取可能措施。

金民錫指出，川普認為下一次會晤金正恩的時間點，可能在於3月底至4月初訪中之際，也有可能是之後成行，「重點是對話本身」。

▲川普向金民錫展示，2019年6月30日與金正恩在板門店會面的相片。（圖／路透）

金民錫這次面談屬臨時安排，先是在白宮信仰辦公室與懷特會面，隨即前往總統辦公室，在缺乏口譯人員的陪同下，直接與川普對話長達20分鐘，並向川普轉達南韓總統李在明時常提及的評語，「您（指川普）是解決韓半島（朝鮮半島）問題的唯一領導者」。

金民錫指出，他向川普闡述北韓現況與美朝對話可能性，並分析北韓官媒言辭從「沒理由不見面」轉為「我們之間的關係沒有理由要搞壞」，顯示雙方關係有微幅進展。他透露，川普對他提出的「解決棘手問題的方案」表現出極大興趣，並向幕僚徵詢意見，但相關細節仍需先向南韓總統報告，因此目前並未公開。

在此之前，金民錫12日亦會見范斯與葛里爾，討論韓美投資、科技及貿易議題。他指出，美方表示近期啟動的《301條款》調查並非針對南韓，且可能在某些情況下對韓方有利，雙方同意保持密切溝通。

▲南韓國務總理金民錫與美國副總統范斯會面。（圖／VCG）

金民錫還就南韓國會通過《對美投資特別法》、Google地圖相關問題、核心礦物合作與電商平台酷澎（Coupang）等爭議進展向美方解釋，美方對此給予正面評價。

此外，金民錫還與白宮科學技術政策辦公室主席克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）會面，討論人工智慧（AI）、生物科技合作，以及先前美韓領導人會談所達成的濃縮與核再處理議題。對於近期美國對伊朗的軍事行動，金民錫表示，會晤期間未接獲美方具體支援請求。

據悉，金民錫此次以國務總理身分出訪美國，罕見突破南韓傳統「外交由總統負責、內政由國務總理負責」的政治慣例。