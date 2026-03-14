自撞分隔島4輪朝天起火！男躲50mins回現場　「渾身酒味」被逮

▲▼蔡男酒後駕車自撞分隔島，車子翻覆一度起火。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區於昨（13）日晚間驚傳一起火燒車事故，一名蔡姓男子酒後駕車不慎自撞分隔島，造成車輛翻覆並起火燃燒。離譜的是，蔡男在事發後第一時間並未報案，反而自行跑回家躲藏，直到約50分鐘、消防人員撲滅火勢後，才帶著濃厚酒氣返回現場，警方不僅開單告發外，並依公共危險罪移送法辦。

左營分局於13日22時許接獲民眾報案，指稱民族一路970巷口的南下快車道發生嚴重車禍。警消人員趕抵現場時，發現一輛自小客車因猛烈撞擊分隔島而翻覆在路中央，車頭更冒出熊熊烈火。消防人員隨即拉起水線灌救並迅速撲滅火勢，所幸當時車內已無人員受困，也未波及其他用路人。

警方到場調查時，發現駕駛早已不知去向，根據車籍資料撥打電話尋找蔡男時，卻發現手機遺留在事故現場，但人卻無蹤影。經過約50分鐘後，53歲的蔡男這才自行返回現場。警方發現其身上散發強烈酒味，經酒測後測得數值為0.15毫克。

蔡男因為肇事逃逸，除了酒測值超標被依《刑法》公共危險罪嫌函送橋頭地檢署外，警方也針對其酒駕行為，依《道路交通管理處罰條例》開單告發，將移置保管車輛、扣繳牌照並吊扣駕照一至兩年。此外，針對蔡男肇事後跑回家躲藏、未依規定處置的逃逸行為，後續也將從嚴處以1,000元至3,000元罰鍰，並加碼吊扣駕照一至三個月。

左營分局呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更是對他人生命安全的極大威脅。若不慎發生交通事故，駕駛人應立即停車、留待現場並報警處理，切勿心存僥倖棄車逃逸，否則除了原本的過失外，更會觸犯相關法令而加重刑責，悔不當初。

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