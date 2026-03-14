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美軍調動日本基地2500兵力　兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

▲▼美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美伊開戰至今已近兩週，中東局勢持續惡化，美軍傳出將有更進一步的軍力部署。根據美方官員最新消息，美國已下令調遣2500名陸戰隊員與一艘兩棲突擊艦前往中東支援，這是衝突爆發以來最大規模的增援行動。值得關注的是，該艘兩棲突擊艦近日被目擊出現在台灣附近海域，正全速趕往阿拉伯海。

伊朗封鎖荷莫茲海峽　美軍祭最大規模部署

儘管美國與以色列出動戰機，對伊朗境內的軍事目標進行強烈轟炸，但伊朗並未退縮，仍持續發射大規模飛彈與無人機，鎖定以色列及周邊波斯灣國家進行回擊。目前，全球貿易石油輸送命脈、占全球總量1/5的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已遭伊朗實質關閉，嚴重衝擊全球能源供應。

為了應對緊繃局勢，一名要求匿名的美國官員向《美聯社》透露，隸屬於第31陸戰隊遠征支隊（31st MEU）的2500名兵力，以及兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）已接獲命令，緊急前往中東戰區。這也是開戰以來，美軍在中東地區最顯著的兵力移動。

的黎波里號現身台灣海域　專家：不代表地面戰即將爆發

《華爾街日報》指出，第31陸戰隊遠征支隊原本駐紮於日本，近日已在太平洋海域活動。根據商用衛星觀測，「的黎波里號」曾被發現獨自航行於台灣附近海域，目前正一路向西挺進。按照航程推算，該艦距離伊朗外海大約還有一週以上的路程。

事實上，陸戰隊遠征支隊具備強大的兩棲登陸作戰能力，但同時也精通於撤離平民、救災以及強化大使館維安等任務。報導強調，儘管增派精銳部隊，但這並不直接代表美軍即將展開地面進攻行動，目前的戰略佈局仍帶有防禦與撤僑預備的性質。

阿拉伯海軍力升級　的黎波里號將成第2大戰力

目前美國海軍在阿拉伯海已布下重兵，本週初共有12艘船艦在該海域執行任務，其中包含航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及8艘驅逐艦。一旦「的黎波里號」抵達並加入艦隊，它將成為該地區規模僅次於林肯號的第二大作戰艦艇。

目前美軍在中東的確切總人數仍不透明，但光是卡達的烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base），平時就駐紮約8000名美軍。隨著2500名陸戰隊員進駐，美方在該區域的威懾力與應變空間將大幅提升。

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