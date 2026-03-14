貨車搶快左轉！30歲女騎士被撞昏迷...機車解體　腦出血ICU搶救中

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山昨（13）日深夜11時許驚傳嚴重車禍，一輛自小貨車左轉時未禮讓直行機車，30歲蔡姓女騎士閃避不及撞上，當場倒地昏迷，救護人員趕抵將她緊急送醫，檢查發現腦部出血，目前仍在加護病房觀察治療。

▲▼鳳山一輛小貨車左轉疑似未禮讓，撞上直行機車，女騎士傷重昏迷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方指出，事故發生在昨（13）日深夜11時許，地點位於鳳山區五甲一路與凱旋路口。鳳山分局過埤派出所警網與交通分隊接獲通報後立即趕赴現場，進行交通管制並蒐證，同時協助救護人員將傷者送醫。

初步調查，44歲許姓男子駕駛自小貨車沿五甲一路由北往南行駛，行經路口左轉凱旋路時，與對向由南往北直行、30歲蔡姓女子騎乘的機車發生碰撞。猛烈撞擊後，蔡女連人帶車摔落地面，當場失去意識。

救護人員到場後發現蔡女昏迷，立即送往醫院急救。院方檢查發現她腦部出血，目前生命徵象穩定，但仍需持續在加護病房觀察治療。至於許男僅左手擦傷，自行就醫後無大礙。

警方表示，事故現場撞擊力道強烈，蔡女機車車體扭曲變形。經對許男實施酒測，數值為0；蔡女因昏迷無法酒測，將待醫院抽血檢驗酒精濃度。

警方已調閱路口監視器並勘查現場，初步研判疑為許男轉彎時未禮讓直行機車所致，詳細肇事責任仍待交通大隊進一步分析釐清。警方也提醒駕駛人，行經路口務必減速慢行，轉彎車應確實禮讓直行車，以免釀成憾事。