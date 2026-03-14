「穩賺不賠」桃園男被騙！車手影印收款書露餡　鷹眼警逮人

▲車手林男影印金融投資收款協議書準備進行詐騙。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名林姓被害人誤信網路社群平台投資廣告，加入投資群組後，對方以「高獲利、穩賺不賠」等話術誘導投入資金，雙方約定於某社區面交，33歲車手林姓男子先在附近超商內影印金融投資收款協議書，恰巧為執行超商金融巡守的龜山分局員警發現其形跡可疑，待林嫌與被害人面交50萬元時，幹員立即上前逮捕，偵訊後依刑法詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

▲待林嫌與被害人面交50萬元時，幹員立即上前逮捕林嫌。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局表示，詐騙集團喜歡利用名人的社會信用，如財經專家與企業大咖來降低民眾的戒心，聲稱「免費贈書」、「分享飆股」或「公益授課」，利用名人平時專業、權威的形象，引誘你加入投資群組，最後進行「假投資真詐財」。

另外就是「假交友」或「假中獎」。詐騙者會偽造名人的官方帳號，主動私訊粉絲聊天，甚至聲稱有私下的慈善活動或回饋企劃，要求粉絲先匯款保證金、代購禮品卡，或點擊不明連結。

警方提醒的「識詐」三不原則，不點不明連結，看到名人廣告附帶 LINE 連結，通常都是詐騙；不信「保證獲利」，標榜穩定高獲利、老師帶路，絕對是圈套；不隨意匯款，任何要求轉帳至個人帳戶或虛擬貨幣錢包的要求都要提高警覺。如果在網路上看到懷疑的廣告，或者收到了不明私訊，可以撥打 165 反詐騙專線查證。