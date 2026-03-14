Meta爆將「裁員20%」！高層已收指令　1.5萬員工陷失業危機

▲Meta傳出將裁減約20%員工。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

社群媒體龍頭、臉書母公司Meta傳出將大規模裁員，根據《路透社》引述3名知情人士爆料，這波裁員規模可能高達全公司員工的20%以上，成為該公司自2022年底至2023年初「效率年」重組以來最大規模的人力縮編。消息人士透露，Meta高層主管近期已向其他資深領導層透露此一計畫，並要求他們開始規劃如何精簡人力。

根據《路透社》報導，針對這項傳聞，Meta發言人安迪·史東（Andy Stone）僅表示，「這是對理論性做法的臆測性報導。」然而消息人士強調，雖然確切裁員日期與最終規模尚未敲定，但Meta高層已明確傳遞裁員計畫，並指示相關部門著手準備，制定削減成本的方案。

Meta上一次大規模裁員是在2022年11月，一共解雇1萬1千名員工，約占當時員工總數13%。而4個月後Meta又宣布再裁減1萬個職位。根據Meta的最新數據，該公司截至2025年12月31日，全球員工人數接近7萬9千人，若以20%計算，將有超過1萬5千名員工面臨失業危機。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）過去一年致力於發展人工智慧領域，並推動生成式AI領域的競爭力，然而隨之而來卻是龐大成本壓力。祖克柏不惜砸下重金延攬頂尖AI研究人員加入新成立的超級智慧團隊，部分人才的薪酬方案4年總額甚至高達數億美元。

Meta更宣布計劃在2028年前投資6000億美元（約新台幣19兆元）興建資料中心，本周才剛收購專為AI代理人打造的社交平台Moltbook，先前《路透社》也報導，Meta正以至少20億美元（約新台幣643億元）收購中國AI新創公司Manus。

值得注意的是，祖克柏1月曾暗示AI投資帶來的效率提升，他表示，「過去需要龐大團隊才能完成的專案，現在一位極具才華的人就能搞定。」這番話如今看來，似乎預告了這波大裁員的到來。

業界人士分析，Meta此舉反映出美國科技業的普遍趨勢，也就是透過AI工具提升生產力，進而大幅縮減人力需求。亞馬遜1月確認將裁減約1萬6千個職位，占其員工總數近10%；金融科技公司Block在2月更狠砍近半數員工，執行長傑克·多西（Jack Dorsey）明確指出AI工具日益強大的能力，讓企業能以更精簡的團隊達成目標。

儘管如此，Meta投入天文數字般的資金後，在AI領域的發展卻也非一帆風順。Llama 4模型系列2025年遭遇多次挫敗，包括被批評在早期版本使用的基準測試中提供誤導性結果。原定推出的最大版本模型「Behemoth」最終被迫取消發布。超級智慧團隊今年試圖透過打造名為「Avocado」的新模型重振聲威，但該模型的表現同樣未能達到預期目標。