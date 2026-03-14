好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事懺悔

記者柯沛辰／綜合報導

好市多近期發生「玩具化妝台」之亂，一名女子為了代購，掃空現場貨品，而且還沒結帳就大喊「全是我的」，遭炎上肉搜。如今本人終於現身道歉，並承諾停止目前的網拍代購工作，重新學習做人處事，希望大家能給她一次機會。

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相中799元商機狂掃66組 還沒結帳就喊「全部都我的」

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好市多近期推出「兒童玩具化妝台」，因為做工精細，內涵附燈化妝鏡、互動式吹風機等配件，又只要799元，一上架就引發搶購熱潮。女子相中商機，到桃園南崁店掃貨，一次就狂掃66組，並以880元轉賣，讓現場家長撲空氣炸，將誇張行徑PO網公審。

當時女子明明還未結帳，卻出聲制止其他客人拿取，「全部都我的！」隨著影片曝光，女子遭炎上肉搜，不僅本人帳號曝光，連同家裡開的烤鴨店、海產店也被狂洗1星負評，嚇得當事人趕緊鎖上社群帳號。

▲女子在社群發文道歉，承諾停止網拍代購、重新做人。（圖／翻攝自Threads）

本人Threads發文認錯 停做網拍代購盼社會給機會

如今本人在Threads上發文道歉，坦言經過老公、家人朋友曉以大義，這次真的知道錯了，當時她糊塗以為負責試吃的阿姨也屬於好市多的正式員工，才拜託並詢問對方把現場商品全部留給她，「做了這麼無腦的事情。」

女子表示，她沒有權利阻止任何人來購買，也不該影響大眾消費權益，為了表達歉意跟誠意，她將停止現有所有的網拍、代購，重新學習做人處事，希望各位可以給我一個改錯的機會，「對不起，拜託大家原諒我當下的無知，及處理應對上的不妥，再一次向社會大眾說聲 ，對不起！」

▼網友不滿女子把責任推給試吃攤阿姨，依舊炮聲隆隆。（圖／翻攝自Threads）

丈夫發聲還原過程 曾勸妻子「架上東西大家都能拿」

女子丈夫稍早也在Threads還原事發過程，稱當時太太說有先跟店員「提前預訂好」，希望不要讓其他客人拿，但他仔細一問才知道，那位所謂的「員工」其實是「試吃攤阿姨」，所以當下就有勸阻妻子「架上的東西，本來就是大家都能拿」、「妳這樣是不對的」。

事後，他也跟妻子溝通，「你做代購想拼，也要顧及別人，你可以去架上拿，但沒資格去阻止別人。」如今妻子遭群起圍攻，「她很難過很悲傷，但我個人覺得，讓她上一課也好，以後做人做事可以更謹慎，更顧及別人。」

為此，他代替妻子向社會大眾道歉，也拜託大眾高抬貴手，稱妻子已經受到震撼教育了，但禍不及家人，「無限上綱的某些網友，你們站在這件事情上評論她是錯的，很正確，但詛咒父母，家人死掉，是不是太過頭了呢？」